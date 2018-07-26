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Торговая война: Трамп и Юнкер решили, что будут делать дальше

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Трамп и Юнкер
Трамп и Юнкер / Фото из Twitter

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торговой напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин.

Об этом Трамп написал в Twitter.

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"Хорошо снова торговать с Европейским союзом. Это великий день для свободной и справедливой торговли. Представители Европейского союза заверили, что сразу начнут покупать соевые бобы у наших фермеров. Кроме того, они будут закупать большое количество сжиженного газа", – заявил Трамп.

Стороны также договорились создать спецгруппу для наработки нового торгового соглашения. В то же время европейская сторона решила возобновить импорт сои и сжиженного газа.

Жан-Клод Юнкер сообщил, что стороны договорились не вводить новые таможенные тарифы против друг друга, пока будут продолжаться переговоры. "Мы будем сдерживать тарифы и пересматривать действующие тарифы на сталь и алюминий", – заявил Юнкер после встречи, цитирует агентство AFP.

В частности, США пока не будут вводить новые пошлины на европейские автомобили. Избежать их, по словам обозревателей, было главной целью визита председателя Еврокомиссии в Вашингтон.

Напомним, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Они начали действовать 1 июня. 20 июня Еврокомиссия приняла регламент, который водит в действие ответные меры. Кроме этого, в ЕС готовятся представить новые тарифы на американские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, если Вашингтон все-таки наложит пошлины на автомобили из ЕС.

Теги: Новости политики Новости США пошлина Жан-Клод Юнкер Дональд Трамп Евросоюз
Источник: 24 Канал
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