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Торговельна війна: Трамп і Юнкер вирішили, що будуть робити далі

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Трамп і Юнкер
Трамп і Юнкер / Фото з Twitter

Президент США Дональд Трамп і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер домовилися про зниження торгової напруги і взаємне поступове зняття мит.

Про це Трамп написав у Twitter.

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"Гарно знову торгувати з Європейським союзом. Це великий день для вільної і справедливої торгівлі. Представники Європейського союзу запевнили, що одразу почнуть купувати соєві боби у наших фермерів. Крім того, вони будуть закуповувати велику кількість зрідженого газу", – заявив Трамп.

Сторони також домовилися створити спецгрупу для напрацювання нової торгової угоди. У той же час європейська сторона вирішила відновити імпорт сої і скрапленого газу.

Жан-Клод Юнкер повідомив, що сторони домовились не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. "Ми будемо стримувати тарифи та маємо переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній", - заявив Юнкер після зустрічі, цитує агенція AFP.

Зокрема, США поки не будуть запроваджувати нові мита на європейські автомобілі. Уникнути їх, за словами оглядачів, було головною метою візиту голови Єврокомісії до Вашингтона.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та Європейського Союзу. Вони почали діяти 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь. Окрім цього, в ЄС готуються представити нові тарифи на американські товари на суму 20 мільярдів доларів, якщо Вашингтон таки накладе мита на автомобілі з ЄС.

Теги: Новини політики Новини США Євросоюз Дональд Трамп Жан-Клод Юнкер мито
Джерело: 24 Канал
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