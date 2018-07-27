Трамп готовий їхати до Путіна в Москву, – ЗМІ
Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це повідомляє агентство АР.
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Таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.
"Білий дім повідомляє, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він отримає "офіційне запрошення" від російського глави Путіна", – повідомляє агентство.
Нагадаємо, Володимир Путін, президент РФ, заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і в Москві, а не лише у Вашингтоні. Президент Росії сказав, що вже запросив Трампа.