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Трамп готовий їхати до Путіна в Москву, – ЗМІ

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Путін і Трамп
Путін і Трамп / rbc.ua

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомляє агентство АР.

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Таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

"Білий дім повідомляє, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він отримає "офіційне запрошення" від російського глави Путіна", – повідомляє агентство.

Нагадаємо, Володимир Путін, президент РФ, заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і в Москві, а не лише у Вашингтоні. Президент Росії сказав, що вже запросив Трампа.

Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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