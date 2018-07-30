01:12
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп зробив важливу заяву щодо санкцій США проти Росії

809 Читать новость на русском
Дональд Трамп запевнив, що санкції проти Росії збережуться
Дональд Трамп запевнив, що санкції проти Росії збережуться / Getty Images

Президент США Дональд Трамп запевнив, що санкції проти Росії залишатимуться у силі та їх він не збирається скасовувати.

Таку заяву американський лідер зробив під час сіпльної нарад з премєр-міністром Італії Джузеппе Конте, передає CNN.

Читайте також: Санкції США проти Росії не працюють: Вашингтон готує новий удар по Кремлю

"Санкції проти Росії залишаться такими, як вони є зараз", – підкреслив політик.

Водночас він зауважив, що має намір дотримуватися дипломатичних методів щодо Росії.

Також Трамп заявив про перевагу такого підходу, зазначивши, що "зустрінеться з ким завгодно", і знову нагадав про імовірну зустріч з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Держсеркретар США Майк Помпео підкреслював, що вони розробляють нові санкції проти Росії та цей процес є конструктивним.

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Похорон українського хокею
30 липня, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
30 липня, 22:00 Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
30 липня, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
30 липня, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
30 липня, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Міністри фінансів "Великої двадцятки" назвали головні загрози для світової економіки
24 липня , 14:17
Кобзон похизувався, як Путін "вилікує" його від санкцій
 9 липня 2015 , 06:01 2
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук