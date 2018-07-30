Трамп зробив важливу заяву щодо санкцій США проти Росії
Президент США Дональд Трамп запевнив, що санкції проти Росії залишатимуться у силі та їх він не збирається скасовувати.
Таку заяву американський лідер зробив під час сіпльної нарад з премєр-міністром Італії Джузеппе Конте, передає CNN.
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"Санкції проти Росії залишаться такими, як вони є зараз", – підкреслив політик.
Водночас він зауважив, що має намір дотримуватися дипломатичних методів щодо Росії.
Також Трамп заявив про перевагу такого підходу, зазначивши, що "зустрінеться з ким завгодно", і знову нагадав про імовірну зустріч з господарем Кремля Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше Держсеркретар США Майк Помпео підкреслював, що вони розробляють нові санкції проти Росії та цей процес є конструктивним.