Оппозиция Италии требует расследовать возможное вмешательство России в ход выборов

Представители Демократической партии Италии требуют сформировать парламентскую комиссию для расследования возможного вмешательства России в ход национальных выборов.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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Отмечается, что такую инициативу подали депутаты Демократической партии Италии Микеле Анцальди и Кармело Мичели.

Крайне важно, чтобы итальянский парламент учредил комиссию по расследованию использования ложной информации с целью влияния на политику. Итальянцы имеют право знать, если их мнением манипулировали с помощью механизмов пропаганды Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Депутаты добавили, что в России функционирует целая "машина", деятельность которой направлена на создание и распространение ложных новостей с целью влиять на политические процессы, в частности, именно она была направлена против Демократической партии Италии. Они отметили, что факт вмешательства России в ход выборов подтвердили эксперты из США.

Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме заявил, что Италия поддерживает сохранение санкций, введенных против Кремля в 2014 году в ответ на его агрессию в Украине.