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В Іспанії у Середземному морі врятували понад тисячу африканських мігрантів

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В Іспанії врятували понад тисячу мігрантів. Саме стільки африканських відчайдухів лише за два дні підібрала у Середземному морі Морська рятувальна служба.

Про це повідомляє видання The Lоcal.

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За його даними, все більше мігрантів з Алжиру та Марокко намагаються дістатися до Іспанії. Саме ця країна стала головними воротами для біженців, що прибувають до Євросоюзу. Раніше таку роль відігравала Італія, але тепер – навідріз відмовляється приймати біженців.

Загалом з початку 2018 року на іспанських берегах висадилися понад 20 тисяч втікачів з Африки. І далеко не всі з них поводять себе мирно. Так, днями шість сотень нелегалів штурмували прикордонний паркан, який відділяє Марокко від міста Сеута. Тоді постраждали понад два десятки правоохоронців та більше сотні мігрантів

Теги: біженці
Джерело: 24 канал
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