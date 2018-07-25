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Шведська активістка завадила депортації афганця, не давши літаку злетіти

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Активістка зі Швеції не дозволила депортувати чоловіка
Активістка зі Швеції не дозволила депортувати чоловіка / Фото з відкритих джерел

Елін Еррсон, шведська активістка та студентка Гетеборгського університету перешкодила депортації афганця. Вона відмовилася зайняти своє місце у літаку доки пасажира не відпустять.

Дівчина вела пряму трансляцію всього, що відбувалося в літаку за допомогою телефона на свою сторінку у Facebook.

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Я не хочу, щоб людину вбили лише тому, що ви боїтеся не встигнути на рейс,
– заявила дівчина пасажирам, які намагалися посадити її на місце та виривали телефон з її рук.

Як наслідок, пасажира, якого хотіли депортувати до Афганістану все ж зняли з рейсу разом з Еррсон. Пасажири підтримали дії дівчини оплесками.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що афганця все ж депортують, але пізніше.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у дівчини можуть бути проблеми з законом через невиконання вимог екіпажу літака.

 

Теги: авіація Швеція біженці
Джерело: 24 Канал
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