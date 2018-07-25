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Шведская активистка помешала депортации афганца, не дав самолету взлететь

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Активистка из Швеции не позволила депортировать мужчину
Активистка из Швеции не позволила депортировать мужчину / Фото из открытых источников

Элин Эррсон, шведская активистка и студентка Гетеборгского университета помешала депортации афганца. Она отказалась занять свое место в самолете пока пассажира не отпустят.

Девушка вела прямую трансляцию всего, что происходило в самолете с помощью телефона на свою страницу в Facebook.

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Я не хочу, чтобы человека убили только потому, что вы боитесь не успеть на рейс,
– заявила девушка пассажирам, которые пытались посадить ее на место и вырывали телефон из ее рук.

Как следствие, пассажира, которого хотели депортировать в Афганистан все же сняли с рейса вместе с Эррсон. Пассажиры поддержали действия девушки аплодисментами.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что афганца все же депортируют, но позже.

Местные СМИ пишут, что у девушки могут быть проблемы с законом из-за невыполнения требований экипажа самолета.

 

Теги: беженцы Швеция авиация
Источник: 24 Канал
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