Шведская активистка помешала депортации афганца, не дав самолету взлететь

Элин Эррсон, шведская активистка и студентка Гетеборгского университета помешала депортации афганца. Она отказалась занять свое место в самолете пока пассажира не отпустят.

Девушка вела прямую трансляцию всего, что происходило в самолете с помощью телефона на свою страницу в Facebook.

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Я не хочу, чтобы человека убили только потому, что вы боитесь не успеть на рейс,

– заявила девушка пассажирам, которые пытались посадить ее на место и вырывали телефон из ее рук.

Как следствие, пассажира, которого хотели депортировать в Афганистан все же сняли с рейса вместе с Эррсон. Пассажиры поддержали действия девушки аплодисментами.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что афганца все же депортируют, но позже.

Местные СМИ пишут, что у девушки могут быть проблемы с законом из-за невыполнения требований экипажа самолета.