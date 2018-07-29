В Испании в Средиземном море спасли более тысячи африканских мигрантов

В Испании спасли более тысячи мигрантов. Именно столько африканских смельчаков лишь за два дня подобрала в Средиземном море Морская спасательная служба.

Об этом сообщает издание The Lоcal.

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По его данным, все больше мигрантов из Алжира и Марокко пытаются добраться до Испании. Именно эта страна стала главными воротами для беженцев, прибывающих в Евросоюз. Ранее такую ​​роль играла Италия, но теперь – наотрез отказывается принимать беженцев.

Всего с начала 2018 на испанских берегах высадились более 20 000 беженцев из Африки. И далеко не все из них ведут себя мирно. Так, на днях шестьсот нелегалов штурмовали пограничный забор, отделяющий Марокко от города Сеута. Тогда пострадали более двух десятков правоохранителей и более сотни мигрантов