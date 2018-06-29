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Євросоюз ухвалив нову міграційну угоду: про що домовились лідери під час саміту

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Мігранти
Мігранти / Фото з відкритих джерел

Європейський союз під час саміту у Брюсселі ухвалив нову угоду з питань міграції. ЄС планує посилити зусилля для припинення нелегальної міграції через Середземне море, окрім того продовжить підтримку країн, які приймають біженців, які прибувають цим маршрутом.

Документ про це опублікували на сайті ЄС.

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В угоді йдеться про створення на "добровільній основі" у країнах ЄС центрів розміщення мігрантів. Саме там вони перебуватимуть доти, доки не буде встановлено, чи дійсно вони є біженцями. У разі непідтвердження, мігрантів відправлятимуть назад. Окрім того, самих біженців відправлятимуть у країни, які готові їх прийняти.

В рамках двосторонньої міграційної угоди Брюссель також погодив виділення Туреччині другого траншу. До того ж в ЄС закликали країну активізувати заходи для зменшення кількості людей, які шукатимуть притулок в країнах Євросоюзу. Також лідери ЄС домовилися виділити фінансову допомогу для боротьби з нелегальною міграцією країнам Північної Африки, які розміщують біженців.

За ухваленою угодою продовження європейської прикордонної місії Frontex діє до 2020 року.

Теги: Новини політики Євросоюз біженці Європа
Джерело: 24 канал
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