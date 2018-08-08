Германия договорилась с Испанией о возвращении мигрантов

Германия и Испания заключили соглашение, по которому некоторых мигрантов, которые прибывают в ФРГ, будут возвращать в Испанию.

Об этом сообщает DW со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства внутренних дел Германии Элеонору Петерманн.

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Она отметила, что соглашение было подписано министерствами иностранных дел Германии и Испании в понедельник. По ее словам, Испания ничего не требовала от Германии взамен.

Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались в качестве беженцев в Испании. Соглашение означает, что люди, которые прибывают из Испании, могут быть возвращены туда в течение 48 часов после прибытия на немецкую границу. Двустороннее соглашение должно вступить в силу в субботу, 11 августа.

Напомним, что 29 июня Европейский Союз во время саммита в Брюсселе принял новое соглашение по вопросам миграции. ЕС планирует увеличить усилия для прекращения нелегальной миграции через Средиземное море, кроме того продолжит поддержку стран, принимающих беженцев, которые прибывают этим маршрутом.