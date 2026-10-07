В ходе голосования против принятия решения высказались 86 евродепутатов, еще 110 парламентариев воздержались.

Какова роль Пекина в войне против Украины?

В документе подчеркивается, что Пекин играет решающую роль в обеспечении способности России вести агрессивную войну.

"Китай играет решающую роль в обеспечении возможностей России вести незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения и помогает обходить санкции. Без поддержки Китая и других стран Россия не смогла бы вести свою агрессивную войну против Украины в таких масштабах и с такой силой", – отмечено в рекомендациях.

Европейские парламентарии также обратили внимание на активные поставки деталей для российской военной техники.

"Особую обеспокоенность вызывают достоверные свидетельства все более активного участия Китая в цепочках поставок российского вооружения и беспилотников. Речь идет, в частности, о технологиях двойного назначения, компонентах и высокотехнологичном оборудовании, которые непосредственно усиливают способность России наносить удары по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре", – подчеркивается в резолюции.

Требования дипломатов и расширение санкций

Авторы документа предлагают инициировать совместную дипломатическую инициативу стран ЕС, трансатлантических партнеров и "Большой семерки" с четкими требованиями к КНР. В случае их невыполнения для Пекина должны последовать конкретные последствия.

Европарламент призывает Китай использовать свое влияние, чтобы Россия прекратила агрессию, вывела войска с оккупированных территорий Украины, выплатила репарации и освободила всех пленных и похищенных детей.

Отдельно предлагается расширить адресные ограничения в отношении компаний и участников цепочек поставок, которые помогают России обходить санкции. Резолюция призывает усилить борьбу с теневым флотом и реэкспортом чувствительных технологий.

Принятый доклад охватывает и другие сферы отношений с КНР, в частности торговый дисбаланс, зависимость от китайского сырья, ситуацию с правами человека и безопасность в Тайваньском проливе. При этом евродепутаты подчеркивают необходимость поддержания диалога с Пекином по глобальным вопросам.

Напомним, недавно Китай впервые за 16 лет внес изменения в закон о мобилизации. Новые положения значительно расширяют возможности государства в военное время: Пекин сможет изымать имущество частных граждан и компаний, а также усилит контроль над экономикой, инфраструктурой и технологическим сектором.