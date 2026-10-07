Під час голосування проти ухвалення рішення висловилися 86 євродепутатів, ще 110 парламентарів утрималися.

Яка роль Пекіна у війні проти України?

У документі наголошується, що Пекін відіграє вирішальну роль у забезпеченні спроможності Росії вести агресивну війну.

"Китай відіграє вирішальну роль у забезпеченні можливостей Росії вести незаконну та неспровоковану агресивну війну проти України, є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення та допомагає обходити санкції. Без підтримки Китаю та інших країн Росія не могла б вести свою агресивну війну проти України в таких масштабах і з такою силою", – зазначено в рекомендаціях.

Європейські парламентарі також звернули увагу на активне постачання деталей для російської військової техніки.

"Особливе занепокоєння викликають достовірні свідчення дедалі більшої участі Китаю в ланцюгах постачання російського озброєння та безпілотників. Ідеться, зокрема, про технології подвійного призначення, компоненти й високотехнологічне обладнання, які безпосередньо посилюють здатність Росії завдавати ударів по українських цивільних та інфраструктурі", – підкреслюється у резолюції.

Вимоги дипломатів та розширення санкцій

Автори документа пропонують започаткувати спільну дипломатичну ініціативу країн ЄС, трансатлантичних партнерів та G7 з чіткими вимогами до КНР. У разі їх невиконання для Пекіна мають настати конкретні наслідки.

Європарламент закликає Китай використати свій вплив, щоб Росія припинила агресію, вивела війська з окупованих територій України, виплатила репарації та звільнила всіх полонених і викрадених дітей.

Окремо пропонується розширити адресні обмеження проти компаній та учасників ланцюгів постачання, які допомагають Росії обходити санкції. Резолюція закликає посилити боротьбу з тіньовим флотом та реекспортом чутливих технологій.

Ухвалена доповідь охоплює й інші сфери відносин із КНР, зокрема торговельний дисбаланс, залежність від китайської сировини, ситуацію з правами людини та безпеку в Тайванській протоці. При цьому євродепутати наголошують на необхідності зберігати діалог із Пекіном щодо глобальних питань.

Нагадаємо, нещодавно Китай уперше за 16 років вніс зміни до закону про мобілізацію. Нові положення значно розширюють можливості держави у воєнний час: Пекін зможе вилучати майно приватних громадян і компаній, а також посилить контроль над економікою, інфраструктурою та технологічним сектором.