Як повідомляє видання Nikkei, ухвалені зміни покликані забезпечити швидкий перехід країни від мирного стану до масштабного військового протистояння. Документ зобов'язує громадян, місцеві підприємства та навіть іноземні фірми, які працюють на території Китаю, виконувати прямі розпорядження влади.

Цілковитий контроль над ресурсами та технологіями

У разі оголошення мобілізації державні органи матимуть право вилучати цивільні автомобілі, енергетичні потужності та об'єкти транспортної чи комунальної інфраструктури. Для іноземних компаній передбачена можливість примусового залучення до виробництва товарів для державних і оборонних потреб під час надзвичайних ситуацій.

Окрему увагу в новій редакції закону приділено залученню передових технологічних розробок у сфері штучного інтелекту, робототехніки та безпілотних систем. Державні відомства спільно з приватним сектором зобов'язані завчасно формувати стратегічні запаси критичної сировини, зокрема рідкісноземельних металів.

Усі державні інституції мусять підготувати детальні реєстри технологій та ресурсів, які можуть бути мобілізовані під час війни.

Масштабні навчання та зростання напруги навколо Тайваню

Посилення законодавства відбувається на тлі загострення військової обстановки у Тайванській протоці. Китайські армійські підрозділи регулярно проводять військові маневри поблизу острова, залучаючи бойову авіацію, кораблі та державні судна.

Зокрема, лише за два дні 29 та 30 вересня Міністерство оборони Тайваню зафіксувало поблизу своїх кордонів дев'ять літаків Народно-визвольної армії Китаю, сім військових кораблів та шість державних суден. Це стало продовженням серії масштабних навчань, серед яких були й липневі маневри із застосуванням бойової стрільби.

Оборонні приготування Тайваню та затримки постачання зброї

У відповідь на загрози Тайвань суттєво підвищує власну боєготовність та збільшує військові видатки. У серпні на острові відбулися десятиденні військові навчання Han Kuang, під час яких відпрацьовували відбиття можливого вторгнення.

Армія повинна бути готовою до того, що китайські навчання переростуть у реальну війну,

– заявив міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку.

Військовий бюджет острова у 2026 році досяг 3,32% ВВП, що на 25% більше порівняно з попереднім роком, а на 2027 рік запропоновано додаткове зростання видатків на 18%.

Попри ухвалений у США в грудні 2025 року рекордний пакет військової допомоги на 11,1 мільярда доларів, який включає пускові установки HIMARS, гаубиці M109A7, баражувальні боєприпаси та безпілотники ALTIUS, постачання озброєння відбувається із затримками. Зокрема, замовлена ще у 2019 році партія з 66 винищувачів F-16 досі не надійшла на острів.