Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, какие последствия для России от резолюции Европарламента по признанию ее спонсором терроризма.

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Решения Европарламента без последствий

Шейтельман рассказал, что на самом деле решение Европарламента не будет иметь последствий для России. Это не исполнительный орган и пройдет еще много времени, пока решение придет в Еврокомиссию. Впрочем, даже так у Евросоюза нет четкого плана действий в этом направлении, потому что он никогда в своей истории никого не признавал спонсором терроризма.

Если вы помните, Европарламент еще в феврале – марте предоставил Украине статус члена в Евросоюз. Однако реальностью это стало через 3 месяца,

– отметил политтехнолог.

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Последствия для России от решения США

Он продолжил, что гораздо лучше было бы, если бы решение о признании России государством-спонсором терроризма приняли США. Тогда россияне мгновенно бы ощутили реальные последствия:

Политическое руководство России потеряло бы дипломатический иммунитет. Условно говоря, того же Лаврова сразу бы арестовали на Бали.

США могли бы принять решение о физическом уничтожении представителей российской верхушки даже с помощью ракетных ударов.

Ограничение торговли. Его реализовать сложно, потому что заставить Китай не торговать с Россией сложно. Но и он бы не захотел ссориться с США.

Все пострадавшие от террора России украинцы могли бы подать на страну в суд США для компенсации ущерба. В частности, за разрушенное жилье.

"Это разрушило бы все кредитные рейтинги России. Все понимают, что 2 триллиона, которые Россия должна, будет вынуждена заплатить, потому что это будет решение американских судов", – отметил Шейтельман.

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