Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, какие последствия для России от резолюции Европарламента по признанию ее спонсором терроризма.
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Решения Европарламента без последствий
Шейтельман рассказал, что на самом деле решение Европарламента не будет иметь последствий для России. Это не исполнительный орган и пройдет еще много времени, пока решение придет в Еврокомиссию. Впрочем, даже так у Евросоюза нет четкого плана действий в этом направлении, потому что он никогда в своей истории никого не признавал спонсором терроризма.
Если вы помните, Европарламент еще в феврале – марте предоставил Украине статус члена в Евросоюз. Однако реальностью это стало через 3 месяца,
– отметил политтехнолог.
Шейтельман объяснил, что будет после признания России террористом: смотрите видео
Последствия для России от решения США
Он продолжил, что гораздо лучше было бы, если бы решение о признании России государством-спонсором терроризма приняли США. Тогда россияне мгновенно бы ощутили реальные последствия:
- Политическое руководство России потеряло бы дипломатический иммунитет. Условно говоря, того же Лаврова сразу бы арестовали на Бали.
- США могли бы принять решение о физическом уничтожении представителей российской верхушки даже с помощью ракетных ударов.
- Ограничение торговли. Его реализовать сложно, потому что заставить Китай не торговать с Россией сложно. Но и он бы не захотел ссориться с США.
- Все пострадавшие от террора России украинцы могли бы подать на страну в суд США для компенсации ущерба. В частности, за разрушенное жилье.
"Это разрушило бы все кредитные рейтинги России. Все понимают, что 2 триллиона, которые Россия должна, будет вынуждена заплатить, потому что это будет решение американских судов", – отметил Шейтельман.
Признание России террористом: последние новости
- Для Украины такое решение станет "международной картой", которая поможет нам в поисках мирных и эффективных решений. Наша же задача – сделать все, чтобы Россия превращалась в Иран или Северную Корею.
- Переговоры политических групп Европарламента продолжались 4 часа. В конце концов, пришли к согласию относительно текста.
- Чиновники осуждают незаконную российскую агрессию против Украины. На фоне недавних массированных обстрелов Украины и инцидента в Польше европарламентарии призывают принять резолюцию о признании России государством-террористом.