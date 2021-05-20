Парламентарии также отметили, что нужно провести глубокий пересмотр отношений с турецким государством. Соответствующую резолюцию приняли в среду, 19 мая.
Читайте также Давно готовы: Эрдоган предложил принять Турцию в Евросоюз
В последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня,
– говорится в документе.
В Европарламенте отметили, что в Турции наблюдается "гиперцентрализация власти" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Депутаты также призывают турецкие власти освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованных обвинений.
Они обеспокоены и враждебной внешней политикой Турции, в частности в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что постоянно противоречит приоритетам ЕС.
К теме Эрдоган заявил, что ЕС не сможет сохранить свою мощь без Турции