Парламентарии также отметили, что нужно провести глубокий пересмотр отношений с турецким государством. Соответствующую резолюцию приняли в среду, 19 мая.

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В последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня,

– говорится в документе.

В Европарламенте отметили, что в Турции наблюдается "гиперцентрализация власти" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обратите внимание! Переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз начались в 2005 году.

Депутаты также призывают турецкие власти освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованных обвинений.

Они обеспокоены и враждебной внешней политикой Турции, в частности в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что постоянно противоречит приоритетам ЕС.

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