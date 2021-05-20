Парламентарі також зазначили, що потрібно провести глибокий перегляд відносин з турецькою державою. Відповідну резолюцію ухвалили у середу, 19 травня.
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В останні роки уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня,
– йдеться у документі.
У Європарламенті зауважили, що в Туреччині спостерігається "гіперцентралізація влади" президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Депутати також закликають турецьку владу звільнити всіх ув'язнених правозахисників, журналістів, юристів, науковців та інших осіб, затриманих урядом за необґрунтованими звинуваченнями.
Вони стурбовані й ворожою зовнішньою політикою Туреччини, зокрема щодо Греції та Кіпру, а також її участю у Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху, що постійно суперечить пріоритетам ЄС.
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