Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив сміливу заяву щодо майбутнього членства країни в Євросоюзі. За твердженням турецького лідера, ЄС не зможе вберегти свою міць без Анкари.

Позиція Ердогана міститься у поширеній канцелярією заяві. У ній президент Туреччини наголосив, що країна продовжує прагнути вступу до ЄС.

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Ердоган зазначив, що Туреччина всупереч перешкодам, зберігає рішучість в питанні досягнення стратегічної мети, яка полягає у вступі в ЄС.

Євросоюз потребує нових підходів і структурних перетворень, особливо в питанні механізму прийняття рішень. Очевидно, що без підтримки й вкладу Туреччини ЄС не зможе зберегти свою міць,

– мовиться у заяві.

Яку позицію щодо цього мають в ЄС

В Євросоюзі кажуть, що Туреччина віддаляється від ЄС, серйозно відступаючи в галузях демократії, верховенства права, фундаментальних прав і незалежності судової влади. Крім того, переговори щодо вступу Туреччини у 2018 та 2019 роках "фактично зайшли в глухий кут".

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