Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал смелое заявление относительно будущего членства страны в Евросоюзе. По утверждению турецкого лидера, ЕС не сможет уберечь свою мощь без Анкары.

Позиция Эрдогана содержится в распространенном канцелярией заявлении. В ней президент Турции подчеркнул, что страна продолжает стремиться к вступлению в ЕС.

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Эрдоган отметил, что Турция вопреки препятствиям, сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели, которая заключается во вступлении в ЕС.

Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, особенно в вопросе механизма принятия решений. Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь,

– говорится в заявлении.

Какая позиция по этому поводу в ЕС

В Евросоюзе говорят, что Турция отдаляется от ЕС, серьезно отступая в области демократии, верховенства права, фундаментальных прав и независимости судебной власти. Кроме того, переговоры по вступлению Турции в 2018 и 2019 годах "фактически зашли в тупик".

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