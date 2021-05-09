Эрдоган заявил, что ЕС не сможет сохранить свою мощь без Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал смелое заявление относительно будущего членства страны в Евросоюзе. По утверждению турецкого лидера, ЕС не сможет уберечь свою мощь без Анкары.
Источник:сайт президента Турции
Позиция Эрдогана содержится в распространенном канцелярией заявлении. В ней президент Турции подчеркнул, что страна продолжает стремиться к вступлению в ЕС.
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Эрдоган отметил, что Турция вопреки препятствиям, сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели, которая заключается во вступлении в ЕС.
Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, особенно в вопросе механизма принятия решений. Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь,
– говорится в заявлении.
Какая позиция по этому поводу в ЕС
В Евросоюзе говорят, что Турция отдаляется от ЕС, серьезно отступая в области демократии, верховенства права, фундаментальных прав и независимости судебной власти. Кроме того, переговоры по вступлению Турции в 2018 и 2019 годах "фактически зашли в тупик".
Евроинтеграция Турции: главное
- Турция подала формальную заявку в ЕС еще в 1987 году, когда тот назывался Европейским экономическим сообществом. Чтобы получить статус кандидата в ЕС государству понадобилось целых 12 лет. Это произошло в 1999 году.
- Впрочем, Европейский Союз во многом выступает против вступления Турции. Среди причин есть нерешенные вопросы курдов, войны с соседями, в частности в Сирии, а также вопросы северного Кипра.
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