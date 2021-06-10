Резолюция содержит позицию Европарламента и 38 пунктов с конкретными предложениями относительно действий. В частности говорится и о введении санкций.

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Предложения Европарламента

В проекте резолюции говорится о посадке самолета в Минске – перехват гражданского самолета "является серьезным нарушением международных конвенций в сфере безопасности полетов" или даже "актом государственного терроризма". В контексте этого призывают:

освободить Протасевича и Сапегу и других журналистов и политических заключенных;

проверить "возможную роль России" в посадке самолета. Если это так, то на граждан, участвовавших в этом, наложить санкции;

разработать план, который поможет белорусам, которые хотят покинуть страну.

Более того, также не признают Александра Лукашенко президентом страны и поддерживают демократические силы и проведение новых выбороа в государстве.

Кроме того, Европарламент призывает:

расширить санкционные списки и включить туда людей, причастных к посадке самолета Ryanair;

как можно скорее принять 4 пакет санкций против тех, кого подозревают в причастности к фальсификации выборов;

к секторальным санкциям в отношении нефти и нефтепродуктов, а также калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси;

в отношении нефти и нефтепродуктов, а также калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси; прекратить сотрудничество и финансирование белорусских госбанков, ограничить кредитные линии от международных банков;

ввести санкции в отношении авиакомпании "Белавиа" и ее пассажиров, если снова будут курсировать рейсы в Крым;

рассмотреть возможность отключения Беларуси от системы SWIFT (система передачи информации и осуществления платежей – 24 канал);

(система передачи информации и осуществления платежей – 24 канал); усилить меры против контрабанды сигарет из Беларуси в Евросоюз;

создать международный трибунал для преследования за преступления белорусского режима и Лукашенко в частности.

Обратите внимание! 9 июня 2021 года США продлили санкции против Беларуси еще на год. Байден заявил, что действия определенных членов правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике США.