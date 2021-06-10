Резолюція містить позицію Європарламенту та 38 пунктів з конкретними пропозиціями щодо дій. Зокрема мовиться й про введення санкцій.

До теми Білорусь перетворюється в європейську Північну Корею, – Тихановська до Сенату США

Пропозиції Європарламенту

У проєкті резолюції мовиться про посадку літака в Мінську – перехоплення цивільного літака "є серйозним порушенням міжнародних конвенцій в сфері безпеки польотів" або й навіть "актом державного тероризму". У контексті цього закликають:

звільнити Протасевича та Сапегу та інших журналістів та політичних в'язнів;

перевірити "можливу роль Росії" у посадці літака. Якщо це так, то на громадян, які брали участь в цьому, накласти санкції;

розробити план, що допоможе Білорусам, які хочуть покинути країну.

Ба більше, також не визнають Олександра Лукашенка президентом країни та підтримують демократичні сили та провести нові вибори в державі.

Окрім того, Європарламент закликає:

розширити санкційні списки та включити туди людей, причетних до посадки літака Ryanair;

якомога швидше прийняти 4 пакет санкцій проти тих, кого підозрюють в причетності до фальсифікації виборів;

до секторальних санкцій щодо нафти та нафтопродуктів, а також калійної, сталелітейної та деревообробної промисловісті Білорусі;

щодо нафти та нафтопродуктів, а також калійної, сталелітейної та деревообробної промисловісті Білорусі; припинити співпрацю і фінансування білоруських держбанків, обмежити кредитні лінії від міжнародних банків;

ввести санкції щодо авіакомпанії "Белавіа" та її пасажирів, якщо знову курсуватимуть рейси до Криму;

розглянути можливість відключення Білорусі з системи SWIFT (система передачі інформації та здійснення платежів – 24 канал);

(система передачі інформації та здійснення платежів – 24 канал); посилити заходи проти контрабанди сигарет з Білорусі до Євросоюзу;

створити міжнародний трибунал для переслідування за злочини білоруського режиму і Лукашенка зокрема.

Зверніть увагу! 9 червня 2021 року США продовжили санкції проти Білорусі ще на рік. Байден заявив, що дії певних членів уряду Білорусі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та закордонній політиці США.