Резолюція містить позицію Європарламенту та 38 пунктів з конкретними пропозиціями щодо дій. Зокрема мовиться й про введення санкцій.
До теми Білорусь перетворюється в європейську Північну Корею, – Тихановська до Сенату США
Пропозиції Європарламенту
У проєкті резолюції мовиться про посадку літака в Мінську – перехоплення цивільного літака "є серйозним порушенням міжнародних конвенцій в сфері безпеки польотів" або й навіть "актом державного тероризму". У контексті цього закликають:
- звільнити Протасевича та Сапегу та інших журналістів та політичних в'язнів;
- перевірити "можливу роль Росії" у посадці літака. Якщо це так, то на громадян, які брали участь в цьому, накласти санкції;
- розробити план, що допоможе Білорусам, які хочуть покинути країну.
Ба більше, також не визнають Олександра Лукашенка президентом країни та підтримують демократичні сили та провести нові вибори в державі.
Окрім того, Європарламент закликає:
- розширити санкційні списки та включити туди людей, причетних до посадки літака Ryanair;
- якомога швидше прийняти 4 пакет санкцій проти тих, кого підозрюють в причетності до фальсифікації виборів;
- до секторальних санкцій щодо нафти та нафтопродуктів, а також калійної, сталелітейної та деревообробної промисловісті Білорусі;
- припинити співпрацю і фінансування білоруських держбанків, обмежити кредитні лінії від міжнародних банків;
- ввести санкції щодо авіакомпанії "Белавіа" та її пасажирів, якщо знову курсуватимуть рейси до Криму;
- розглянути можливість відключення Білорусі з системи SWIFT (система передачі інформації та здійснення платежів – 24 канал);
- посилити заходи проти контрабанди сигарет з Білорусі до Євросоюзу;
- створити міжнародний трибунал для переслідування за злочини білоруського режиму і Лукашенка зокрема.