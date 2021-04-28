Европарламент ратифицировал торговое соглашение с Британией об отношениях после Brexit
Европейский парламент ратифицировал торговое соглашение относительно отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit. На заседании 27 апреля удалось устранить последнее препятствие на этом пути.
Источник:The Guardian
Согласно результатам голосования, за ратификацию проголосовали 660 евродепутатов, против – 5, воздержались – 32.
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Что известно о соглашении между ЕС и Британией
Оно вступит в силу с 1 мая – после окончательного решения Совета ЕС. До этого с 1 января 2021 года соглашение применялось "предварительно". Ведь из-за того, что согласия достигли в последний момент, завершить все процедуры до срока выхода Британии с единого рынка не успели.
Принятый документ предусматривает развитие партнерства на основе признания общих принципов демократии, верховенства права и уважения прав человека, а также с учетом общих интересов в борьбе с климатическими изменениями и в нераспространении оружия массового уничтожения.
Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией состоит из 3 главных частей:
- всеобъемлющее и сбалансированное соглашение о свободной торговле;
- правила нового партнерства в сфере безопасности;
- горизонтальные правила административного управления, предусматривающие принципы имплементации документа.
Несмотря на заключение и ратификацию соглашения, ряд вопросов в отношениях между ЕС и Британии до сих пор не решены окончательно, в частности относительно рыбалки, движения товаров между Ирландией – членом ЕС, Северной Ирландией и остальной Британией.
Как сделку комментируют в Еврокомиссии и Евросовете
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила результаты голосования Европарламента по соглашению о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией.
Она (сделка – 24 канал) закладывает основы для сильного и близкого партнерства с Британией. Теперь важно преданное ее исполнение,
– отметила фон дер Ляйен.
Президент Евросовета Шарль Мишель назвал ратификацию торгового соглашения "значительным шагом вперед", который открывает новую эру в отношениях. "ЕС продолжит конструктивно сотрудничать с Британией, как важным другом и партнером", – подчеркнул он.
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