Европейский парламент ратифицировал торговое соглашение относительно отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit. На заседании 27 апреля удалось устранить последнее препятствие на этом пути.

Согласно результатам голосования, за ратификацию проголосовали 660 евродепутатов, против – 5, воздержались – 32.

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Что известно о соглашении между ЕС и Британией

Оно вступит в силу с 1 мая – после окончательного решения Совета ЕС. До этого с 1 января 2021 года соглашение применялось "предварительно". Ведь из-за того, что согласия достигли в последний момент, завершить все процедуры до срока выхода Британии с единого рынка не успели.

Принятый документ предусматривает развитие партнерства на основе признания общих принципов демократии, верховенства права и уважения прав человека, а также с учетом общих интересов в борьбе с климатическими изменениями и в нераспространении оружия массового уничтожения.

Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией состоит из 3 главных частей:

всеобъемлющее и сбалансированное соглашение о свободной торговле;

правила нового партнерства в сфере безопасности;

горизонтальные правила административного управления, предусматривающие принципы имплементации документа.

Несмотря на заключение и ратификацию соглашения, ряд вопросов в отношениях между ЕС и Британии до сих пор не решены окончательно, в частности относительно рыбалки, движения товаров между Ирландией – членом ЕС, Северной Ирландией и остальной Британией.

Как сделку комментируют в Еврокомиссии и Евросовете

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила результаты голосования Европарламента по соглашению о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией.

Она (сделка – 24 канал) закладывает основы для сильного и близкого партнерства с Британией. Теперь важно преданное ее исполнение,

– отметила фон дер Ляйен.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2021

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал ратификацию торгового соглашения "значительным шагом вперед", который открывает новую эру в отношениях. "ЕС продолжит конструктивно сотрудничать с Британией, как важным другом и партнером", – подчеркнул он.

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner. — Charles Michel (@eucopresident) April 28, 2021

Справка. 31 января 2020 года Великобритания завершила свое членство в ЕС. Решение о выходе из Евросоюза страна приняла на референдуме в 2016 году. За это проголосовали 51,9% избирателей.