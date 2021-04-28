Європейський парламент ратифікував торговельну угоду щодо відносин між Євросоюзом та Великою Британією після Brexit. На засіданні 27 квітня вдалося усунути останню перешкоду на цьому шляху.

Згідно з результатами голосування, за ратифікацію проголосували 660 євродепутатів, проти – 5, утрималися – 32.

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Що відомо про угоду між ЄС та Британією

Вона набуде чинності з 1 травня – після остаточного рішення Ради ЄС. До цього з 1 січня 2021 року угода застосовувалася "попередньо". Адже через те, що згоди досягли в останній момент, завершити всі процедури до терміну виходу Британії з єдиного ринку не встигли.

Ухвалений документ передбачає розвиток партнерства на основі визнання спільних принципів демократії, верховенства права та поваги до прав людини, а також із врахуванням спільних інтересів у боротьбі із кліматичними змінами та у нерозповсюдженні зброї масового знищення.

Угода про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією складається з 3 головних частин:

всеосяжна та збалансована угода про вільну торгівлю;

правила нового партнерства у сфері безпеки;

горизонтальні правила адміністративного управління, які передбачають принципи імплементації документа.

Попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі, руху товарів між Ірландією – членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії.

Як угоду коментують в Єврокомісії та Єврораді

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала результати голосування Європарламенту щодо угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.

Вона (угода – 24 канал) закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання,

– зазначила фон дер Ляєн.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2021

Президент Євроради Шарль Мішель назвав ратифікацію торговельної угоди "значним кроком вперед", який відкриває нову еру у відносинах. "ЄС продовжить конструктивно співпрацювати з Британією як важливим другом і партнером", – наголосив він.

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner. — Charles Michel (@eucopresident) April 28, 2021

Довідка. 31 січня 2020 року Велика Британія завершила своє членство в ЄС. Рішення про вихід з Євросоюзу країна прийняла на референдумі у 2016 році. За це проголосували 51,9% виборців.