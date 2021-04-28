Європарламент ратифікував торговельну угоду з Британією про відносини після Brexit
Європейський парламент ратифікував торговельну угоду щодо відносин між Євросоюзом та Великою Британією після Brexit. На засіданні 27 квітня вдалося усунути останню перешкоду на цьому шляху.
Джерело:The Guardian
Згідно з результатами голосування, за ратифікацію проголосували 660 євродепутатів, проти – 5, утрималися – 32.
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Що відомо про угоду між ЄС та Британією
Вона набуде чинності з 1 травня – після остаточного рішення Ради ЄС. До цього з 1 січня 2021 року угода застосовувалася "попередньо". Адже через те, що згоди досягли в останній момент, завершити всі процедури до терміну виходу Британії з єдиного ринку не встигли.
Ухвалений документ передбачає розвиток партнерства на основі визнання спільних принципів демократії, верховенства права та поваги до прав людини, а також із врахуванням спільних інтересів у боротьбі із кліматичними змінами та у нерозповсюдженні зброї масового знищення.
Угода про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією складається з 3 головних частин:
- всеосяжна та збалансована угода про вільну торгівлю;
- правила нового партнерства у сфері безпеки;
- горизонтальні правила адміністративного управління, які передбачають принципи імплементації документа.
Попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі, руху товарів між Ірландією – членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії.
Як угоду коментують в Єврокомісії та Єврораді
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала результати голосування Європарламенту щодо угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.
Вона (угода – 24 канал) закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання,
– зазначила фон дер Ляєн.
Президент Євроради Шарль Мішель назвав ратифікацію торговельної угоди "значним кроком вперед", який відкриває нову еру у відносинах. "ЄС продовжить конструктивно співпрацювати з Британією як важливим другом і партнером", – наголосив він.
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