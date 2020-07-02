Без своих вещей остались по меньшей мере пол сотни депутатов Европарламента. Пока здание было закрыто на карантин из-за пандемии COVID-19 его разграбили неизвестные.

Из Европарламента вынесли депутатские компьютеры, планшеты и другие вещи из офисов, передает Politico.

Это интересно Дезинформация о коронавирусе была массовой и во всех странах мира

Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры переворачивали бумаги и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

Что говорят депутаты

Немецкий депутат Европарламента Нико Земсротт рассказал, что у него украли два ноутбука и он разочарован отсутствием ответа со стороны генерального директора по безопасности Европарламента.

Это огромный скандал и я не знаю, почему все молчат ... Мы почти уверены, что грабители перерыли все наши вещи, поскольку здесь был беспорядок,

– подчеркнул депутат.

По его словам, воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов. Земсротт также опубликовал видео из своего офиса.

Земсротт рассказывает о краже: видео

Что говорят в Европарламенте

Пресс-секретарь парламента заявила, что информация о краже появилась еще в апреле. Следовательно, в Европарламенте увеличили количество охранников, контролировавших доступ к зданию.

Она добавила, что служба безопасности парламента расследует кражи и поддерживает контакт с бельгийской властью.

Более того, в марте президент Европейского парламента Давид Сассоли ввел строгий запрет на доступ в здание посторонних посетителей и призвал членов и сотрудников парламента оставаться в своих странах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. До мая парламент в основном пустовал.

Обратите внимание! В 2020 году на охрану Европарламента ЕС выделил более 23 миллиона евро.