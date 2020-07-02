Европарламент разграбили во время карантина: исчезли компьютеры, планшеты, вещи депутатов
Без своих вещей остались по меньшей мере пол сотни депутатов Европарламента. Пока здание было закрыто на карантин из-за пандемии COVID-19 его разграбили неизвестные.
Из Европарламента вынесли депутатские компьютеры, планшеты и другие вещи из офисов, передает Politico.
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Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры переворачивали бумаги и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.
Что говорят депутаты
Немецкий депутат Европарламента Нико Земсротт рассказал, что у него украли два ноутбука и он разочарован отсутствием ответа со стороны генерального директора по безопасности Европарламента.
Это огромный скандал и я не знаю, почему все молчат ... Мы почти уверены, что грабители перерыли все наши вещи, поскольку здесь был беспорядок,
– подчеркнул депутат.
По его словам, воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов. Земсротт также опубликовал видео из своего офиса.
Земсротт рассказывает о краже: видео
Что говорят в Европарламенте
Пресс-секретарь парламента заявила, что информация о краже появилась еще в апреле. Следовательно, в Европарламенте увеличили количество охранников, контролировавших доступ к зданию.
Она добавила, что служба безопасности парламента расследует кражи и поддерживает контакт с бельгийской властью.
Более того, в марте президент Европейского парламента Давид Сассоли ввел строгий запрет на доступ в здание посторонних посетителей и призвал членов и сотрудников парламента оставаться в своих странах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. До мая парламент в основном пустовал.