Без своїх речей залишилися щонайменше пів сотні депутатів Європарламенту. Поки будівля була закрита на карантин через пандемію COVID-19 її розграбували невідомі.

З Європарламенту винесли депутатські комп’ютери, планшети й інші речі з офісів, передає Politico.

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Крадіжки відбулися, коли будівля була практично порожньою. Злодії перевертали папери і зламували сейфи в кабінетах євродепутатів, щоб забрати цінні речі.

Що кажуть депутати

Німецький депутат Європарламенту Ніко Земсротт розповів, що у нього вкрали два ноутбуки і він розчарований відсутністю відповіді зі сторони генерального директора з безпеки Європарламенту.

Це величезний скандал і я не знаю, чому всі мовчать … Ми майже впевнені, що грабіжники перерили усі наші речі, оскільки тут був безлад,

– наголосив депутат.

За його словами, злодії побували в офісах від 40 до 100 євродепутатів. Земсротт також опублікував відео зі свого офісу.

Земсротт розповідає про крадіжку: відео

Що кажуть у Європарламенті

Прессекретарка парламенту заявила, що інформація про крадіжки з'явилася ще у квітні. Відтак, у Європарламенті збільшили кількість охоронців, що контролювали доступ до будівлі.

Вона додала, що служба безпеки парламенту розслідує крадіжки і підтримує контакт з бельгійською владою.

Ба більше – у березні президент Європейського парламенту Давід Сассолі ввів сувору заборону на доступ до будівлі сторонніх відвідувачів і закликав членів і співробітників парламенту залишатися у своїх країнах, щоб запобігти поширенню коронавірусу. До травня парламент здебільшого пустував.

Зверніть увагу! У 2020 році на охорону Європарламенту ЄС виділив понад 23 мільйони євро.