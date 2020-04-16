Европарламент настаивает на большей интеграции восточных партнеров, – СМИ

Европейский парламент предлагает создать общее экономическое пространство между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства". Это будет способствовать углублению экономической интеграции и сближению с политикой Евросоюза.

Про можливість спільного економічного простору повідомляє "Радіо Свобода", цитуючи проєкт доповіді, підготовленої в інституції.

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У документі йдеться, що хоча приєднання не передбачене в рамках "Східного партнерства", політика "Східного партнерства" може сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС.

Також у проєкті наголошують, що європейські законодавці хочуть почати процес створення загального економічного простору.

А це сприятиме

поглибленню економічної інтеграції;

зближенню з політикою ЄС;

глибшому економічному співробітництву між самими країнами "Східного партнерства".

Відповідно до проєкту звіту, євро парламентарі висловили підтримку поступовій інтеграції шести країн

в енергетичний союз ЄС;

у транспортне співтовариство;

в єдиний цифровий ринок.

Що пропонують у документі

створити режим без роумінгу між країнами ЄС і "Східного партнерства" і всередині партнерства якомога швидше;

створити університет "Східного партнерства" в Києві;

у проєкті звіту засуджують "незаконні" дії Росії в країнах "Східного партнерства";

пропонують забезпечити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону". А у них пропонувати місію під керівництвом ЄС для надання допомоги.

Документ незабаром обговорить Комітет у закордонних справах. Європарламент може ухвалити його вже в травні.

Що відомо про програму "Східне партнерство"?Її запустили у 2009 році. Програма покликана наблизити до ЄС шість колишніх радянських республік – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. З того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, зокрема угоди про вільну торгівлю.