Европарламент настаивает на большей интеграции восточных партнеров, – СМИ
Европейский парламент предлагает создать общее экономическое пространство между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства". Это будет способствовать углублению экономической интеграции и сближению с политикой Евросоюза.
Про можливість спільного економічного простору повідомляє "Радіо Свобода", цитуючи проєкт доповіді, підготовленої в інституції.
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У документі йдеться, що хоча приєднання не передбачене в рамках "Східного партнерства", політика "Східного партнерства" може сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС.
Також у проєкті наголошують, що європейські законодавці хочуть почати процес створення загального економічного простору.
А це сприятиме
- поглибленню економічної інтеграції;
- зближенню з політикою ЄС;
- глибшому економічному співробітництву між самими країнами "Східного партнерства".
Відповідно до проєкту звіту, євро парламентарі висловили підтримку поступовій інтеграції шести країн
- в енергетичний союз ЄС;
- у транспортне співтовариство;
- в єдиний цифровий ринок.
Що пропонують у документі
- створити режим без роумінгу між країнами ЄС і "Східного партнерства" і всередині партнерства якомога швидше;
- створити університет "Східного партнерства" в Києві;
- у проєкті звіту засуджують "незаконні" дії Росії в країнах "Східного партнерства";
- пропонують забезпечити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону". А у них пропонувати місію під керівництвом ЄС для надання допомоги.
Документ незабаром обговорить Комітет у закордонних справах. Європарламент може ухвалити його вже в травні.
Що відомо про програму "Східне партнерство"?Її запустили у 2009 році. Програма покликана наблизити до ЄС шість колишніх радянських республік – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. З того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, зокрема угоди про вільну торгівлю.
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