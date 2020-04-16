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      Європарламент наполягає на більшій інтеграції східних партнерів, – ЗМІ

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      Європарламент пропонує спільний економічний простір між ЄС і "Східним партнерством" / ukrinform.ua

      Європейський парламент пропонує створити спільний економічний простір між ЄС та шістьма країнами "Східного партнерства". Це сприятиме поглибленню економічної інтеграції та зближенню з політикою Євросоюзу.

      Про можливість спільного економічного простору повідомляє "Радіо Свобода", цитуючи проєкт доповіді, підготовленої в інституції.

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      У документі йдеться, що хоча приєднання не передбачене в рамках "Східного партнерства", політика "Східного партнерства" може сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС.

      Також у проєкті наголошують, що європейські законодавці хочуть почати процес створення загального економічного простору.

      А це сприятиме

      • поглибленню економічної інтеграції;
      • зближенню з політикою ЄС;
      • глибшому економічному співробітництву між самими країнами "Східного партнерства".

      Відповідно до проєкту звіту, євро парламентарі висловили підтримку поступовій інтеграції шести країн

      • в енергетичний союз ЄС;
      • у транспортне співтовариство;
      • в єдиний цифровий ринок.

      Що пропонують у документі

      • створити режим без роумінгу між країнами ЄС і "Східного партнерства" і всередині партнерства якомога швидше;
      • створити університет "Східного партнерства" в Києві;
      • у проєкті звіту засуджують "незаконні" дії Росії в країнах "Східного партнерства";
      • пропонують забезпечити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону". А у них пропонувати місію під керівництвом ЄС для надання допомоги.

      Документ незабаром обговорить Комітет у закордонних справах. Європарламент може ухвалити його вже в травні.

      Що відомо про програму "Східне партнерство"?Її запустили у 2009 році. Програма покликана наблизити до ЄС шість колишніх радянських республік – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. З того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, зокрема угоди про вільну торгівлю.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Новини Вірменії Новини Азербайджану Молдова Новини Грузії Євросоюз Європарламент
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