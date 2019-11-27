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      Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии: кто туда вошел

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      Утвержден новый состав Еврокомиссии / happycoin.club

      Европейский парламент одобрил новый состав Еврокомиссии, которую возглавила Урсула фон дер Ляйен. Новый состав ЕК начнет свою работу с 1 декабря и будет работать до 31 октября 2024 года.

      Новый состав Европейской комиссии поддержал 461 европейский депутат.

      К слову: Президентом Еврокомиссии впервые стала женщина – немка Урсула фон дер Ляйен

      Кроме Урсулы фон дер Ляйен, были назначены 25 комиссаров Европейской комиссии. В ближайшие 5 лет состав ЕК будет выглядеть следующим образом:

      • Франс Тиммерманс – заместитель председателя, экологическая проблематика (Нидерланды);
      • Маргрете Вестагер – заместитель председателя, цифровые технологии (Дания);
      • Валдис Домбровскис – заместитель председателя, ответственный за пакет "Экономика на службе людей" (Латвия);
      • Марош Шефчович – заместитель председателя, межинституциональные отношения (Словакия);
      • Вера Юрова – заместитель председателя, европейские ценности и транспарентность (Чехия);
      • Дубравка Шуйца – заместитель председателя, демократия и демография (Хорватия);
      • Маргаритис Схинас – заместитель председателя, проблематика миграции (Греция);
      • Оливер Варгеи – политика соседства (Венгрия);
      • Жозеп Боррель – зарубежные дела и политика безопасности (Испания);
      • Йоханнес Хан – бюджет и административные вопросы (Австрия);
      • Дидье Рейндерс – правосудие (Бельгия);
      • Мария Габриэль – инновации и молодежь (Болгария);
      • Стелла Кириакидис – здравоохранение (Кипр);
      • Кадри Симсон – энергетика (Эстония);
      • Ютта Юрпилайнен – международное партнерство (Финляндия);
      • Тьерри Бретон – внутренний рынок ЕС (Франция);
      • Фил Хоган – торговля (Ирландия);
      • Паоло Джентилони – экономика (Италия);
      • Виргиниюс Синкявичюс – окружающая среда, состояние океанов и рыболовства (Литва);
      • Николя Шмит – занятость и социальное право (Люксембург);
      • Хелена Далли – вопросы равенства (Мальта);
      • Януш Войцеховский – сельское хозяйство (Польша);
      • Элиза Феррейра – вопросы сплоченности и реформы ЕС (Португалия);
      • Адина-Иоанна Велян – транспорт (Румыния);
      • Янез Ленарчич – кризисный вопрос (Словения);
      • Ильва Йоханссон – внутренние дела (Швеция).

      Что известно о работе Еврокомиссии?
      Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства. Комиссия следит за тем, чтобы не нарушались соглашения, и традиционно защищает интересы малых государств-членов.
      Комиссия имеет несколько функций: разрабатывает среднесрочные стратегии; разрабатывает законодательство и арбитраж в законодательном процессе; представляет ЕС в торговых переговорах; составляет бюджет Европейского Союза; и тщательно исследует осуществление договоров и законодательства.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Еврокомиссия Евросоюз Європейськая комисия
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