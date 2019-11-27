Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии: кто туда вошел
Европейский парламент одобрил новый состав Еврокомиссии, которую возглавила Урсула фон дер Ляйен. Новый состав ЕК начнет свою работу с 1 декабря и будет работать до 31 октября 2024 года.
Новый состав Европейской комиссии поддержал 461 европейский депутат.
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Кроме Урсулы фон дер Ляйен, были назначены 25 комиссаров Европейской комиссии. В ближайшие 5 лет состав ЕК будет выглядеть следующим образом:
- Франс Тиммерманс – заместитель председателя, экологическая проблематика (Нидерланды);
- Маргрете Вестагер – заместитель председателя, цифровые технологии (Дания);
- Валдис Домбровскис – заместитель председателя, ответственный за пакет "Экономика на службе людей" (Латвия);
- Марош Шефчович – заместитель председателя, межинституциональные отношения (Словакия);
- Вера Юрова – заместитель председателя, европейские ценности и транспарентность (Чехия);
- Дубравка Шуйца – заместитель председателя, демократия и демография (Хорватия);
- Маргаритис Схинас – заместитель председателя, проблематика миграции (Греция);
- Оливер Варгеи – политика соседства (Венгрия);
- Жозеп Боррель – зарубежные дела и политика безопасности (Испания);
- Йоханнес Хан – бюджет и административные вопросы (Австрия);
- Дидье Рейндерс – правосудие (Бельгия);
- Мария Габриэль – инновации и молодежь (Болгария);
- Стелла Кириакидис – здравоохранение (Кипр);
- Кадри Симсон – энергетика (Эстония);
- Ютта Юрпилайнен – международное партнерство (Финляндия);
- Тьерри Бретон – внутренний рынок ЕС (Франция);
- Фил Хоган – торговля (Ирландия);
- Паоло Джентилони – экономика (Италия);
- Виргиниюс Синкявичюс – окружающая среда, состояние океанов и рыболовства (Литва);
- Николя Шмит – занятость и социальное право (Люксембург);
- Хелена Далли – вопросы равенства (Мальта);
- Януш Войцеховский – сельское хозяйство (Польша);
- Элиза Феррейра – вопросы сплоченности и реформы ЕС (Португалия);
- Адина-Иоанна Велян – транспорт (Румыния);
- Янез Ленарчич – кризисный вопрос (Словения);
- Ильва Йоханссон – внутренние дела (Швеция).
Что известно о работе Еврокомиссии?
Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства. Комиссия следит за тем, чтобы не нарушались соглашения, и традиционно защищает интересы малых государств-членов.
Комиссия имеет несколько функций: разрабатывает среднесрочные стратегии; разрабатывает законодательство и арбитраж в законодательном процессе; представляет ЕС в торговых переговорах; составляет бюджет Европейского Союза; и тщательно исследует осуществление договоров и законодательства.