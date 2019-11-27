Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии: кто туда вошел

Европейский парламент одобрил новый состав Еврокомиссии, которую возглавила Урсула фон дер Ляйен. Новый состав ЕК начнет свою работу с 1 декабря и будет работать до 31 октября 2024 года.

Новый состав Европейской комиссии поддержал 461 европейский депутат.

К слову: Президентом Еврокомиссии впервые стала женщина – немка Урсула фон дер Ляйен

Кроме Урсулы фон дер Ляйен, были назначены 25 комиссаров Европейской комиссии. В ближайшие 5 лет состав ЕК будет выглядеть следующим образом:

Франс Тиммерманс – заместитель председателя, экологическая проблематика (Нидерланды);

Маргрете Вестагер – заместитель председателя, цифровые технологии (Дания);

Валдис Домбровскис – заместитель председателя, ответственный за пакет "Экономика на службе людей" (Латвия);

Марош Шефчович – заместитель председателя, межинституциональные отношения (Словакия);

Вера Юрова – заместитель председателя, европейские ценности и транспарентность (Чехия);

Дубравка Шуйца – заместитель председателя, демократия и демография (Хорватия);

Маргаритис Схинас – заместитель председателя, проблематика миграции (Греция);

Оливер Варгеи – политика соседства (Венгрия);

Жозеп Боррель – зарубежные дела и политика безопасности (Испания);

Йоханнес Хан – бюджет и административные вопросы (Австрия);

Дидье Рейндерс – правосудие (Бельгия);

Мария Габриэль – инновации и молодежь (Болгария);

Стелла Кириакидис – здравоохранение (Кипр);

Кадри Симсон – энергетика (Эстония);

Ютта Юрпилайнен – международное партнерство (Финляндия);

Тьерри Бретон – внутренний рынок ЕС (Франция);

Фил Хоган – торговля (Ирландия);

Паоло Джентилони – экономика (Италия);

Виргиниюс Синкявичюс – окружающая среда, состояние океанов и рыболовства (Литва);

Николя Шмит – занятость и социальное право (Люксембург);

Хелена Далли – вопросы равенства (Мальта);

Януш Войцеховский – сельское хозяйство (Польша);

Элиза Феррейра – вопросы сплоченности и реформы ЕС (Португалия);

Адина-Иоанна Велян – транспорт (Румыния);

Янез Ленарчич – кризисный вопрос (Словения);

Ильва Йоханссон – внутренние дела (Швеция).

Что известно о работе Еврокомиссии?

Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства. Комиссия следит за тем, чтобы не нарушались соглашения, и традиционно защищает интересы малых государств-членов.

Комиссия имеет несколько функций: разрабатывает среднесрочные стратегии; разрабатывает законодательство и арбитраж в законодательном процессе; представляет ЕС в торговых переговорах; составляет бюджет Европейского Союза; и тщательно исследует осуществление договоров и законодательства.