Європарламент схвалив новий склад Єврокомісії: хто туди увійшов

Європейський парламент схвалив новий склад Єврокомісії, яку очолила Урсула фон дер Ляйєн. Новий склад ЄК почне свою роботу з 1 грудня та працюватиме до 31 жовтня 2024 року.

Новий склад Європейської комісії підтримав 461 європейський депутат.

До слова: Президентом Єврокомісії вперше стала жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн

Крім Урсули фон дер Ляйєн, було призначено 25 комісарів Європейської комісії. У найближчі 5 років склад ЄК виглядатиме наступним чином:

Франс Тіммерманс – заступник голови, екологічна проблематика (Нідерланди);

Маргрете Вестагер – заступник голови, цифрові технології (Данія);

Валдіс Домбровскіс – заступник голови, відповідальний за пакет "Економіка на службі людей" (Латвія);

Марош Шефчович – заступник голови, міжінституційні відносини (Словаччина);

Віра Юрова – заступник голови, європейські цінності і транспарентність (Чехія);

Дубравка Шуйця – заступник голови, демократія і демографія (Хорватія);

Маргарітіс Схінас – заступник голови, проблематика міграції (Греція);

Олівер Варгеї – політика сусідства (Угорщина);

Жозеп Боррель – закордонні справи і політика безпеки (Іспанія);

Йоханнес Хан – бюджет та адміністративні питання (Австрія);

Дідьє Рейндерс – правосуддя (Бельгія);

Марія Габріель – інновації та молодь (Болгарія);

Стелла Кіріакідіс – охорона здоров'я (Кіпр);

Кадрі Сімсон – енергетика (Естонія);

Ютта Юрпілайнен – міжнародне партнерство (Фінляндія);

Тьєррі Бретон – внутрішній ринок ЄС (Франція);

Філ Хоган – торгівля (Ірландія);

Паоло Джентілоні – економіка (Італія);

Віргініюс Сінкявічюс – навколишнє середовище, стан океанів і рибальства (Литва);

Ніколя Шміт – зайнятість і соціальне право (Люксембург);

Хелена Даллі – питання рівності (Мальта);

Януш Войцеховський – сільське господарство (Польща);

Еліза Феррейра – питання згуртованості і реформи ЄС (Португалія);

Адіна-Іоана Велян – транспорт (Румунія);

Янез Ленарчич – кризове питання (Словенія);

Ільва Йоханссон – внутрішні справи (Швеція).

Що відомо про роботу Єврокомісії?Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду. Комісія наглядає за тим, щоб не порушувались угоди, і традиційно захищає інтереси малих держав-членів.



Комісія має кілька функцій: розробляє середньострокові стратегії; розробляє законодавство і арбітраж в законодавчому процесі; представляє ЄС в торгових переговорах; складає бюджет Європейського Союзу; і ретельно досліджує здійснення договорів і законодавства.