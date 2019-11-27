16:40
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Європарламент схвалив новий склад Єврокомісії: хто туди увійшов

      222 Читать новость на русском
      Затверджено новий склад Єврокомісії / happycoin.club

      Європейський парламент схвалив новий склад Єврокомісії, яку очолила Урсула фон дер Ляйєн. Новий склад ЄК почне свою роботу з 1 грудня та працюватиме до 31 жовтня 2024 року.

      Новий склад Європейської комісії підтримав 461 європейський депутат.

      До слова: Президентом Єврокомісії вперше стала жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн

      Крім Урсули фон дер Ляйєн, було призначено 25 комісарів Європейської комісії. У найближчі 5 років склад ЄК виглядатиме наступним чином:

      • Франс Тіммерманс – заступник голови, екологічна проблематика (Нідерланди);
      • Маргрете Вестагер – заступник голови, цифрові технології (Данія);
      • Валдіс Домбровскіс – заступник голови, відповідальний за пакет "Економіка на службі людей" (Латвія);
      • Марош Шефчович – заступник голови, міжінституційні відносини (Словаччина);
      • Віра Юрова – заступник голови, європейські цінності і транспарентність (Чехія);
      • Дубравка Шуйця – заступник голови, демократія і демографія (Хорватія);
      • Маргарітіс Схінас – заступник голови, проблематика міграції (Греція);
      • Олівер Варгеї – політика сусідства (Угорщина);
      • Жозеп Боррель – закордонні справи і політика безпеки (Іспанія);
      • Йоханнес Хан – бюджет та адміністративні питання (Австрія);
      • Дідьє Рейндерс – правосуддя (Бельгія);
      • Марія Габріель – інновації та молодь (Болгарія);
      • Стелла Кіріакідіс – охорона здоров'я (Кіпр);
      • Кадрі Сімсон – енергетика (Естонія);
      • Ютта Юрпілайнен – міжнародне партнерство (Фінляндія);
      • Тьєррі Бретон – внутрішній ринок ЄС (Франція);
      • Філ Хоган – торгівля (Ірландія);
      • Паоло Джентілоні – економіка (Італія);
      • Віргініюс Сінкявічюс – навколишнє середовище, стан океанів і рибальства (Литва);
      • Ніколя Шміт – зайнятість і соціальне право (Люксембург);
      • Хелена Даллі – питання рівності (Мальта);
      • Януш Войцеховський – сільське господарство (Польща);
      • Еліза Феррейра – питання згуртованості і реформи ЄС (Португалія);
      • Адіна-Іоана Велян – транспорт (Румунія);
      • Янез Ленарчич – кризове питання (Словенія);
      • Ільва Йоханссон – внутрішні справи (Швеція).

      Що відомо про роботу Єврокомісії?Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду. Комісія наглядає за тим, щоб не порушувались угоди, і традиційно захищає інтереси малих держав-членів.

      Комісія має кілька функцій: розробляє середньострокові стратегії; розробляє законодавство і арбітраж в законодавчому процесі; представляє ЄС в торгових переговорах; складає бюджет Європейського Союзу; і ретельно досліджує здійснення договорів і законодавства.

      Конфіскація незаконного майна чиновників: закон набув чинності
      сьогодні
      15317
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Єврокомісія Європейська комісія Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      сьогодні , 16:37 Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      Леонід Остальцев 11
      Скільки коштує таксі з аеропорту у світових столицях: інфографіка
      сьогодні , 16:22 Скільки коштує таксі з аеропорту у світових столицях: інфографіка
      Вероніка Климська 116
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      28
      Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      сьогодні , 15:31 Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      Павло Казарін 175
      Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      сьогодні , 15:00 Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      Артем Овдієнко 271
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук