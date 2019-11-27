Європарламент схвалив новий склад Єврокомісії: хто туди увійшов
Європейський парламент схвалив новий склад Єврокомісії, яку очолила Урсула фон дер Ляйєн. Новий склад ЄК почне свою роботу з 1 грудня та працюватиме до 31 жовтня 2024 року.
Новий склад Європейської комісії підтримав 461 європейський депутат.
До слова: Президентом Єврокомісії вперше стала жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн
Крім Урсули фон дер Ляйєн, було призначено 25 комісарів Європейської комісії. У найближчі 5 років склад ЄК виглядатиме наступним чином:
- Франс Тіммерманс – заступник голови, екологічна проблематика (Нідерланди);
- Маргрете Вестагер – заступник голови, цифрові технології (Данія);
- Валдіс Домбровскіс – заступник голови, відповідальний за пакет "Економіка на службі людей" (Латвія);
- Марош Шефчович – заступник голови, міжінституційні відносини (Словаччина);
- Віра Юрова – заступник голови, європейські цінності і транспарентність (Чехія);
- Дубравка Шуйця – заступник голови, демократія і демографія (Хорватія);
- Маргарітіс Схінас – заступник голови, проблематика міграції (Греція);
- Олівер Варгеї – політика сусідства (Угорщина);
- Жозеп Боррель – закордонні справи і політика безпеки (Іспанія);
- Йоханнес Хан – бюджет та адміністративні питання (Австрія);
- Дідьє Рейндерс – правосуддя (Бельгія);
- Марія Габріель – інновації та молодь (Болгарія);
- Стелла Кіріакідіс – охорона здоров'я (Кіпр);
- Кадрі Сімсон – енергетика (Естонія);
- Ютта Юрпілайнен – міжнародне партнерство (Фінляндія);
- Тьєррі Бретон – внутрішній ринок ЄС (Франція);
- Філ Хоган – торгівля (Ірландія);
- Паоло Джентілоні – економіка (Італія);
- Віргініюс Сінкявічюс – навколишнє середовище, стан океанів і рибальства (Литва);
- Ніколя Шміт – зайнятість і соціальне право (Люксембург);
- Хелена Даллі – питання рівності (Мальта);
- Януш Войцеховський – сільське господарство (Польща);
- Еліза Феррейра – питання згуртованості і реформи ЄС (Португалія);
- Адіна-Іоана Велян – транспорт (Румунія);
- Янез Ленарчич – кризове питання (Словенія);
- Ільва Йоханссон – внутрішні справи (Швеція).
Що відомо про роботу Єврокомісії?Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду. Комісія наглядає за тим, щоб не порушувались угоди, і традиційно захищає інтереси малих держав-членів.
Комісія має кілька функцій: розробляє середньострокові стратегії; розробляє законодавство і арбітраж в законодавчому процесі; представляє ЄС в торгових переговорах; складає бюджет Європейського Союзу; і ретельно досліджує здійснення договорів і законодавства.