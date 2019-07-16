Президентом Єврокомісії вперше стала жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн обрана президентом Європейської комісії. Її кандидатуру 16 липня підтримали більшість членів Європейського парламенту.

За призначення фон дер Ляєн главою Єврокомісії свої голоси віддали 383 євродепутати, при мінімально необхідних 374. Проти голосували 327, ще 22 утрималися. Загалом в сесійній залі Європарламенту були присутні 733 депутати, повідомляє "Європейська правда".

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Голосування було таємним, тому невідомо, хто саме з євродепутатів голосував за або проти кандидатури Урсули фон дер Ляєн. Проте, раніше групи "Зелених" і "Лівих" заявляли, що точно не голосуватимуть за неї, а німецькі ультраправі виступали проти її призначення на посаду.

Урсула фон дер Ляєн з 1 листопада замінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Вона буде першою жінкою, що очолила Єврокомісію.

Країни ЄС 2 липня офіційно висунули Урсулу фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 27 учасників саміту ЄС. Утрималась лише канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Перед призначенням в Єврокомісію Ляєн оголосила про відставку з поста голови Міністерства оборони Німеччини. Вона збирається скласти з себе міністерські повноваження в середу, 17 липня.

Ursula von der Leyen will be the new president of the European Commission after MEPs voted in favour of her candidacy. pic.twitter.com/BJWdLRIzOG — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2019



Що відомо про Урсулу фон дер Ляєн? Німецька політикиня та членкиня Християнсько-демократичного союзу. У грудні 2013 обійняла посаду міністра оборони Німеччини і стала першою жінкою, що очолила це відомство. В останні роки її часто критикували за незадовільний стан Збройних сил, а парламентський комітет веде розслідування щодо залучення консультантів для Міноборони.



Німкеня виступає за створення єдиних Збройних сил європейських країн, абипосилити роль Європи в НАТО. Також виступає проти поставок зброї для України, адже це на її думку, може стати приводом для Росії почати відкриті військові дії в Україні

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