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      ЄС призначив нового посла в Україну: що про нього відомо

      716 Читать новость на русском
      Матті Мааіскас
      Матті Мааіскас / Matti Maasikas‏/Twitter

      Новим послом Європейського Союзу в Україні стане естонський представник Матті Маасікас. Він має змінити на цій посаді Хюґа Мінгареллі.

      Згідно з повідомленням на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, естонського дипломата Матті Маасікаса було призначено главою делегації Європейського союзу в Україні. Таке рішення обумовлено плановою ротацією у 2019-му році.

      До слова: Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро допомоги після виконання низки умов

      Матті Маасікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії у ЄС, а потім повернувся на батьківщину та отримав посаду заступника міністра з європейських питань. До цього моменту Маасікас обіймав посаду генерального секретаря МЗС Естонії.

      Українцям ця людина в першу чергу відома завдяки заявам "Не бачити реформ в Україні можуть хіба що ідіоти", та "жахливий імідж заважає Україні отримати повноцінну підтримку ЄС".

      Також нещодавно відбувся саміт Україна-ЄС, за висновками якого президент Володимир Зеленський зробив ряд заяв, ознайомитися з якими можна тут. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз
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