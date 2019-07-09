ЄС призначив нового посла в Україну: що про нього відомо

Новим послом Європейського Союзу в Україні стане естонський представник Матті Маасікас. Він має змінити на цій посаді Хюґа Мінгареллі.

Згідно з повідомленням на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, естонського дипломата Матті Маасікаса було призначено главою делегації Європейського союзу в Україні. Таке рішення обумовлено плановою ротацією у 2019-му році.

До слова: Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро допомоги після виконання низки умов

Матті Маасікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії у ЄС, а потім повернувся на батьківщину та отримав посаду заступника міністра з європейських питань. До цього моменту Маасікас обіймав посаду генерального секретаря МЗС Естонії.



Українцям ця людина в першу чергу відома завдяки заявам "Не бачити реформ в Україні можуть хіба що ідіоти", та "жахливий імідж заважає Україні отримати повноцінну підтримку ЄС".

Також нещодавно відбувся саміт Україна-ЄС, за висновками якого президент Володимир Зеленський зробив ряд заяв, ознайомитися з якими можна тут.