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      Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро допомоги після виконання низки умов

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      Зеленський, Юнкер і Туск на саміті Україна – ЄС
      Зеленський, Юнкер і Туск на саміті Україна – ЄС / 24 Канал

      Європейський союз засвідчив принципову згоду надати Україні черговий транш програми макрофінансової допомоги в загальному розмірі 500 мільйонів євро після виконання необхідних умов.

      Про це йдеться у спільній декларації президентів Європейської Ради Дональда Туска, Єврокомісії Жан-Клод Юнкера та України Володимира Зеленського за підсумками 21-го саміту Україна – ЄС.

      Важливо! Зеленський зробив підсумкову заяву про саміт Україна – ЄС

      Зазначається, що обидві сторони акцентують на важливості підтримання Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання усіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС. Зокрема учасники саміту наголосили на важливості збереження незалежності Національного банку та стабільності фінансового сектору.

      Варто наголосити, що документ не засвідчує безпосередню готовність до переказу грошей. Наразі мовиться лише про принципову згоду в тому випадку, коли Україна виконає умови, висунуті раніше та узгоджені у двосторонніх документах.

      ЄС готовий виділити 2-ий транш у розмірі 500 мільйонів євро четвертої програми макрофінансової допомоги як тільки буде реалізована низка раніше оголошених зобов'язань,
      – мовиться у декларації.

      Перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

      У березні 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала понад половину зобов’язань, необхідних для отримання нового траншу допомоги ЄС.

      Зазначимо, що перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро ЄС направив Україні 11 грудня 2018 року.

      Що відомо про саміт Україна – ЄС у Києві?21 саміт Україна – ЄС пройшов 8 липня у Києві. Серед високопоставлених гостей – президент Ради Європи Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

      Під час саміту президент Зеленський разом з Туском і Юнкером обговорили безпекові питання, а також стан імплементації положень угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом тощо.

      Окрім того, Дональд Туск, який скоро піде зі своєї посади, пообіцяв у майбутньому підтримувати Україну та сказав, що пишається тим, що мав змогу працювати у контексті спільних інтересів.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Дональд Туск Жан-Клод Юнкер Євросоюз Саміт Україна – ЄС
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