Об этом он сказал во время визита в Украину в интервью одному из телеканалов, сообщает Ассоциация городов Украины.

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"Надо, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам. Важные реформы были начаты. Реформа децентрализации должна быть полностью внедрена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина оставила путь борьбы с коррупцией. Один из обсуждаемых нами законов это 5655. Закон о градостроительство, которое, по нашей оценке, проблематично. Его нужно доработать", – отметил европарламентарий.

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Как сообщалось, Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето по скандальному законопроекту 5655. Этот закон приведет к монополизации строительного рынка, лишит органы власти и общественность возможности контроля за строительством и существенно сузит полномочия общин, заявляла АГУ.

Также к Президенту Украины о применении вето на закон 5655 обратилось на сессиях местных советов более 1000 депутатов из разных общин Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в своем обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.