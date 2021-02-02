Мошенники в Европе начали продавать поддельные тесты на коронавирус. Их уже обнаружили в нескольких странах.

Источник: Европол

Поэтому полицейская служба Европейского союза Европол считает, что мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты из-за ограничений на поездки. Поэтому советуют другим путешественникам быть очень внимательными.

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Поддельные сертификаты

► В частности, в аэропорту Шарля де Голля в Париже разоблачили людей, которые продавали пассажирам негативные результаты тестов, которые оказались фейковыми.

► Также мошенников задержали в Великобритании. Они продавали такие сертификаты по 100 фунтов стерлингов (примерно 113 евро – 24 канал).

► Еще в декабре 2020 года аферист в Испании продавал фальшивые документы по 40 евро за штуку.

► В Нидерландах для продажи и распространения поддельных сертификатов злоумышленники использовали мессенджеры. Стоимость подделки составляет от 50 до 60 евро.

Специальные программы мошенников

В Европоле есть информация, что мошенники используют высококачественное печатное оборудование и специализированное программное обеспечение. Поэтому отличить оригинал от подделки почти невозможно.

Страны-участниц ЕС призывают делиться любой соответствующей информацией.

Внимание! Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID-19. В Украине такой сертификат о вакцинации не будет обязательным, пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий, если нужно.