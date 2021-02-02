В Европе мошенники массово продают отрицательные тесты на COVID-19: что известно
Мошенники в Европе начали продавать поддельные тесты на коронавирус. Их уже обнаружили в нескольких странах.
Источник: Европол
Поэтому полицейская служба Европейского союза Европол считает, что мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты из-за ограничений на поездки. Поэтому советуют другим путешественникам быть очень внимательными.
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Поддельные сертификаты
► В частности, в аэропорту Шарля де Голля в Париже разоблачили людей, которые продавали пассажирам негативные результаты тестов, которые оказались фейковыми.
► Также мошенников задержали в Великобритании. Они продавали такие сертификаты по 100 фунтов стерлингов (примерно 113 евро – 24 канал).
► Еще в декабре 2020 года аферист в Испании продавал фальшивые документы по 40 евро за штуку.
► В Нидерландах для продажи и распространения поддельных сертификатов злоумышленники использовали мессенджеры. Стоимость подделки составляет от 50 до 60 евро.
Специальные программы мошенников
В Европоле есть информация, что мошенники используют высококачественное печатное оборудование и специализированное программное обеспечение. Поэтому отличить оригинал от подделки почти невозможно.
Страны-участниц ЕС призывают делиться любой соответствующей информацией.
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