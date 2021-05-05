В Европе начались масштабные военные учения "Защитник Европы 21". Маневры пройдут под руководством сухупутних сил США.

В них принимают участие 28 тысяч военных из 26 стран. В Пентагоне объяснили, что учения проводят с оборонительной целью и сосредоточены на сдерживании агрессии.

К теме В Пентагоне считают заблаговременным оценивать отвод войск России от границ Украины

Блинкен обсудил с G7 ситуацию в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Украине практически на всех двусторонних встречах, которые он проводил в рамках заседания министров иностранных дел стран G7, сообщили в Госдепартаменте США. G7 имеет согласованную позицию в отношении России и солидарна с Украиной в противостоянии российской агрессии.

Наблюдательный совет поддержал блокирование аккаунта Трампа

Независимый наблюдательный совет Facebook поддержал блокирование аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Впрочем, совет назвал ошибкой решение руководства Facebook навсегда закрыть профиль экс-президента и призвал соцсеть в октябре 2021 года еще раз рассмотреть этот вопрос.

Актуально Наблюдательный комитет Facebook не отменил блокировку аккаунта Трампа

В США зафиксировали уменьшение рождаемости

В 2020 году в США родилось на 4% меньше детей, чем в 2019 году. Это самый низкий уровень рождаемости в США за более чем 40 лет, свидетельствуют данные правительственной статистики. Эксперты не связывают напрямую уменьшение рождаемости с пандемией коронавируса, но отмечают, что связанные с ней факторы могли вызвать решение родителей отложить рождение детей или отказаться от этого.

Специалисты исследовали изменения температуры в США

Климат в США становится жарче. Данные изменения температур с 1981 года опубликовала администрация США по океанам и атмосфере. На Западном побережье климат стал суше, а на Восточном – влажнее.

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