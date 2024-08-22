Также федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела в отношении корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша и журналисток украинских телеканалов "Мы Украина" и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Смотрите также Коррупция в России оказалась сильнее: немецкий политолог с места событий о ситуации на Курщине

Совет Европы осудил Россию

"Запугивание" иностранных журналистов со стороны России "равносильно цензуре и направлено на то, чтобы помешать общественному мнению получать информацию о текущих операциях",

– говорится в заявлении на платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов.

Известно, что репортерам также угрожали убийством сторонники политики Кремля, отметили авторы заявления. Они просят соответствующие органы "быстро и тщательно расследовать угрозы", а также, при необходимости, предоставить защиту работникам СМИ.

В частности, итальянский писатель Николай Лилин, имея пророссийские взгляды, назвал журналистов "пронацистскими пропагандистами" и "пособниками террористов". Кроме этого, он утверждал, что они якобы "вырыли себе могилы", намекая на то, что против журналистов уже работают сотрудники ГРУ России и если их найдут, то "разорвут на куски".

К слову, руководитель ЦПД заявил, что россияне действительно могут вызвать ядерную провокацию на Курской АЭС. Поскольку к делу лично подключился Владимир Путин. Российский диктатор заявил, что якобы ВСУ пытались ночью атаковать АЭС.