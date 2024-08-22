Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный, заметив, что россияне все обокрали, увеличение коррупции в стране-агрессоре не останавливается. Кроме этого, российские гражданские с радостью встретили ВСУ.

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Российская коррупция оказалась сильнее

По словам немецкого политолога, если на территории украинского приграничья можно увидеть много инженерных защитных сооружений, а именно бункеры, противотанковые сооружения, капониры, колючая проволока, то в России на границе с Украиной их абсолютно нет.

Именно поэтому, по его мнению, военные Украины практически беспрепятственно продвинулись к Судже. Отсутствие оборонительных сооружений на территории России может указывать на то, что россияне все обокрали.

Деятельность Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией, пыталась помочь России ее преодолеть, не дала последствий. Российская коррупция оказалась сильнее,

– Сумленный.

Немецкий политолог также рассказал, что российские гражданские на Курщине приветливо и дружески общаются с украинскими военными. Жители области ВСУ не боятся и спокойно поддерживают диалог.

Украинские военные помогают российским гражданским, тем, кого бросила Россия. Они (россияне на Курщине – 24 Канал) так называют Путина, что это даже говорить нельзя,

– отметил Сумленный.