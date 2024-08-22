Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сегодня россияне понимают, что если война уже идет в Курской области, то им придется платить.

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Как Курская операция изменила прогнозируемый исход войны

Месяц назад еще до начала Курской операции все считали, что Россия уже привыкла к войне, имеет определенный ресурс, давит на Донецком направлении, и это уже необратимый процесс. Но вдруг Украина делает несколько креативных ходов, которые существенно меняют все. В частности, украинцы повлияли на мировоззрение стран-партнеров.

Сегодня они (партнеры – 24 Канал) уверены, что в этой войне можно получить другие результаты, чем они ожидали. И дальше будет, это не просто слова,

– отметил советник главы ОПУ.

Почему россияне возненавидят Путина

Операция в Курской области и дискурс вокруг этого, массовые атаки дронами по объектам в различных областях России, постоянное увеличение кибератак на российское информационное пространство, окончательная дискредитация концепции русского мира в странах Европы – это все существенно влияет на то, что будет дальше происходить в России.

Протеста революционного типа в России сегодня не будет, но будет дестабилизация и шоковая реакция. Это окончательная потеря лояльности к диктаторской вертикали.

Когда российское сообщество достигнет дна в ожидании чего-то от Владимира Путина и начнут возвращаться люди с войны с оружием, может быть классический бунт. Россияне будут недовольны тем, что их обманули. Им обещали тотальное доминирование через насилие,

– сказал Подоляк.

По его словам, россияне будут обвинять Путина и переносить свою ненависть на диктатора. Это будет фундаментальное разрушение авторитарной вертикали с элементами тоталитаризма.

"Ведь одно дело два года говорить, что российские войска практически зашли в Одессу. А другое – говорить, мол, мы то в Одессу практически зашли, но сейчас война идет в Курской области, и нам надо думать, что с этим делать", – добавил советник главы ОПУ.