Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогодні росіяни розуміють, що якщо війна вже йде в Курській області, то їм доведеться платити.

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Як Курська операція змінила прогнозований результат війни

Місяць тому ще до початку Курської операції всі вважали, що Росія вже призвичаїлась до війни, має певний ресурс, тисне на Донецькому напрямку й це вже незворотний процес. Але раптом Україна робить декілька креативних ходів, які суттєво змінюють все. Зокрема, українці повпливали на світогляд країн-партнерів.

Сьогодні вони (партнери – 24 Канал) впевнені, що в цій війні можна отримати інші результати, ніж вони очікували. І далі буде, це не просто слова,

– зазначив радник голови ОПУ.

Чому росіяни зненавидять Путіна

Операція в Курській області й дискурс навколо цього, масові атаки дронами по об'єктах в різних областях Росії, постійне збільшення кібератак на російський інформаційний простір, остаточна дискредитація концепції русського міра в країнах Європи – це все суттєво впливає на те, що буде далі відбуватись в Росії.

Протесту революційного типу у Росії сьогодні не буде, але буде дестабілізація й шокова реакція. Це остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі.

Коли російська спільнота досягне дна в очікуванні чогось від Владіміра Путіна й почнуть повертатись люди з війни зі зброєю, може бути класичний бунт. Росіяни будуть незадоволені тим, що їх обманули. Їм обіцяли тотальне домінування через насилля,

– мовив Подоляк.

За його словами, росіяни звинувачуватимуть Путіна й переноситимуть свою ненависть на диктатора. Це буде фундаментальна руйнація авторитарної вертикалі з елементами тоталітаризму.

"Адже одна справа два роки говорити, що російські війська практично зайшли в Одесу. А інша – говорити, мовляв, ми то в Одесу практично зайшли, але зараз війна йде в Курській області й нам треба думати, що з цим робити", – додав радник голови ОПУ.