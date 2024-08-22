Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що росіяни все обікрали, збільшення корупції в країні-агресорці не зупиняється. Крім цього, російські цивільні з радістю зустріли ЗСУ.

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Російська корупція виявилась сильнішою

За словами німецького політолога, якщо на території українського прикордоння можна побачити багато інженерних захисних споруд, а саме бункери, протитанкові споруди, капоніри, колючі дроти, то в Росії на кордоні з Україною їх абсолютно немає.

Саме тому, на його думку, військові України практично без перешкод просунулись до Суджі. Відсутність оборонних споруд на території Росії може вказувати на те, що росіяни все обікрали.

Діяльність Алєксєя Навального і його фонду боротьби з корупцією, що намагалась допомогти Росії її подолати, не дала наслідків. Російська корупція виявилась сильнішою,

– Сумленний.

Німецький політолог також розповів, що російські цивільні на Курщині привітно та дружньо спілкуються з українськими військовими. Мешканці області ЗСУ не бояться та спокійно підтримують діалог.

Українські військові допомагають російським цивільним, тим, кого кинула Росія. Вони (росіяни на Курщині – 24 Канал) так називають Путіна, що це навіть говорити не можна,

– зауважив Сумленний.