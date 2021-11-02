Александр Давиденко – Managing Director венчурной студии VRTX Venture Lab и Chief Innovations Officer холдинга TECHIIA. Тема: "Факап стоимостью в стартап. Почему проекты нужно начинать с Customer Development?"

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Юрий Филипчук – соучредитель стартапа Party.Space, который недавно привлек 1 миллион долларов инвестиций и собирается запустить свою первую метавселенную.

Тема: "Ошибки при поиске финансирования и Product-Market Fit стартапа, а также самые яркие факапы холодных продаж из Украины технологическим гигантам мира".

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Артем Степанчук – владелец UFT.world, основатель сервиса аренды пауэрбенков №1 в Украине Fast Energy, основатель сообщества China Business Community и мобильного приложения CBC, основатель сервиса для интернет-магазинов Fulfillment Centre.

Тема: "Бизнес с Китаем: факап ценой 60 тысяч долларов".

Уже 5 ноября спикеры расскажут о своих провалах и уроках, которые удалось извлечь из сложных ситуаций.

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