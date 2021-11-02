Олександр Давиденко – Managing Director венчурної студії VRTX Venture Lab і Chief Innovations Officer холдингу TECHIIA. Тема: "Факап вартістю в стартап. Чому проєкти потрібно починати з Customer Development?"

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Юрій Філіпчук – співзасновник стартапу Party.Space, який нещодавно залучив 1 мільйон доларів інвестицій і збирається запустити свій перший метавсесвіт.

Тема: "Помилки під час пошуку фінансування і Product-Market Fit стартапу, а також найяскравіші факапи холодних продажів з України технологічним гігантам світу".

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Артем Степанчук – власник UFT.world, засновник сервісу оренди пауербенків №1 в Україні Fast Energy, засновник спільноти China Business Community і мобільного застосунку CBC, засновник сервісу для інтернет-магазинів Fulfillment Centre.

Тема: "Бізнес з Китаєм: факап ціною 60 тисяч доларів".

Вже 5 листопада спікери розкажуть про свої провали та уроки, які вдалося винести зі складних ситуацій.

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