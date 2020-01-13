Европейская бизнес ассоциация и СУП призывают депутатов поддержать изменения 5%розничного акциза

Европейская бизнес ассоциация и Союз украинских предпринимателей призывают поддержать проекты законов №2501, №2502, №2503 от 27.11.2019.

Они предусматривают изменения системы администрирования розничного акциза с продажи сигарет, а именно перенос уплаты розничного акциза с розничного на оптового торговца. Об этом сообщает Бизнес Цензор.

Так, 6 декабря ведущие бизнес-ассоциации Украины Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей, вышли с совместным заявлением о недопустимости повышения фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, поскольку скорость принятия законопроекта оставляет без надлежащего урегулирования целый ряд критических замечаний к нему.

Также, после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, 12 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между представителями табачной индустрии (компаниями-членами Европейской Бизнес Ассоциации) и Кабинетом Министров Украины. Меморандумом предусмотрен ряд мер по созданию честной и прозрачной конкуренции в индустрии, борьбе с незаконной торговлей и уклонением от уплаты налогов, обеспечению предсказуемости и прозрачности в работе игроков табачного рынка.

Речь идет о содействии развитию конкуренции на рынке дистрибуции, изменение методики администрирования 5% акцизного налога, разработка лицензионных условий для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, разработку системы контроля за перемещением табачных изделий.