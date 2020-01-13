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      Європейська бізнес асоціація і СУП закликають депутатів підтримати зміни 5% роздрібного акцизу

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      Європейська бізнес асоціація і Союз українських підприємців закликають підтримати проєкти законів №2501, №2502, №2503 від 27.11.2019.

      Вони передбачають зміни системи адміністрування роздрібного акцизу з продажу сигарет, а саме перенесення сплати роздрібного акцизу з роздрібного на гуртового торговця. Про це повідомляє Бізнес Цензор.

      Так, 6 грудня провідні бізнес асоціації України Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата в Україні та Спілка українських підприємців, вийшли зі спільною заявою про неприпустимість підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, оскільки швидкість прийняття законопроєкту залишає без належного врегулювання цілий ряд критичних зауважень до нього.

      Також, після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським,12 грудня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між представниками тютюнової індустрії (компаніями-членами Європейської Бізнес Асоціації) та Кабінетом Міністрів України. Меморандумом передбачено ряд заходів щодо створення чесної і прозорої конкуренції в індустрії, боротьби з незаконною торгівлею та ухиленням від сплати податків, забезпечення передбачуваності і прозорості в роботі гравців тютюнового ринку.

      Мова йде про сприяння розвитку конкуренції на ринку дистрибуції, зміна методики адміністрування 5% акцизного податку, розроблення ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, розробку системи контролю за переміщенням тютюнових виробів тощо.

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      Теги: Новини України Законодавство Тютюн
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