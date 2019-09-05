Европейская Бизнес Ассоциация предоставила полноправное членство агрохолдингу МХП Юрия Косюка

Агроиндустриальный холдинг МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, получил полноправное членство во влиятельном бизнес-сообществе Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

"МХП стал полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации. Этому важному событию предшествовала многолетняя успешная интеграция бизнеса холдинга на глобальном продовольственном рынке, внедрение современных технологических и управленческих процессов на уровне самых высоких европейских и мировых стандартов. Теперь в содружестве с влиятельной ассоциацией ведущих компаний ЕБА мы сможем еще более благоприятно влиять на развитие аграрной отрасли и экономики Украины в целом", – прокомментировала Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций.

Она добавила, что членство МХП в ЕБА позволит холдингу делиться успешным опытом работы и уникальными передовыми решениями в аграрном секторе.

"Как лидер аграрной отрасли, который является одним из крупных налогоплательщиков страны, что создает наибольшее количество рабочих мест в аграрной отрасли и является крупнейшим экспортером мяса птицы, МХП понимает свою ответственность перед украинским и европейским сообществом на пути к дальнейшему внедрению лучших современных мировых практик", – отметила Ксения Прожогина и добавила, что членство МХП в Европейской Бизнес Ассоциации открывает новые возможности как для самой компании, так и для развития украинского аграрного сектора, который становится мощным драйвером экономического роста Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация основана в 1999 году как форум для обсуждения и решения проблем ведения бизнеса в Украине. Объединив более 900 ведущих украинских и международных компаний, ЕБА стала одним из наиболее масштабных и влиятельных бизнес-сообществ Украины. Среди приоритетов Ассоциации – предоставление возможности компаниям совместными усилиями решать важные для инвестиционного климата вопросы и улучшать его на пользу индустрии, экономики и государства в целом. Членство в ЕБА является свидетельством соблюдения высоких этических стандартов ведения бизнеса и надежного партнерства.