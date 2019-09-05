Європейська Бізнес Асоціація надала повноправне членство агрохолдингу МХП Юрія Косюка

Агроіндустріальний холдинг МХП, заснований і очолюваний відомим українським бізнесменом Юрієм Косюком, одержав повноправне членство у впливовому бізнес-співтоваристві Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"МХП став повноправним членом Європейської Бізнес Асоціації. Цій важливій події передувала багаторічна успішна інтеграція бізнесу холдингу на глобальному продовольчому ринку, впровадження найсучасніших технологічних та управлінських процесів на рівні найвищих європейських і світових стандартів. Тепер у співдружності із впливовою асоціацією провідних компаній ЄБА ми зможемо ще більш сприятливо впливати на розвиток аграрної галузі й економіки України в цілому", – прокоментувала Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом і комунікацій.

Вона додала, що членство МХП в ЄБА дозволить холдингу ділитися успішним досвідом роботи й унікальними передовими рішеннями в аграрному секторі.

"Як лідер аграрної галузі, який є одним із великих платників податків країни, що створює найбільшу кількість робочих місць в аграрній галузі та є найбільшим експортером м'яса птиці, МХП розуміє свою відповідальність перед українським і європейським співтовариством на шляху до подальшого впровадження найкращих сучасних світових практик", – зазначила Ксенія Прожогіна та додала, що членство МХП у Європейській Бізнес Асоціації відкриває нові можливості як для самої компанії, так і для розвитку українського аграрного сектору, який стає потужним драйвером економічного зростання України.

Європейська Бізнес Асоціація заснована в 1999 році як форум для обговорення та вирішення проблем ведення бізнесу в Україні. Об'єднавши більш як 900 провідних українських і міжнародних компаній, ЄБА стала одним із найбільш масштабних і впливових бізнес-співтовариств України. Серед пріоритетів Асоціації – надання можливості компаніям спільними зусиллями вирішувати важливі для інвестиційного клімату питання та поліпшувати його на користь індустрії, економіки й держави в цілому. Членство в ЄБА є свідченням дотримання високих етичних стандартів ведення бізнесу та надійного партнерства.