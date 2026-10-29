"Это недопустимо": в Европе резко отреагировали на удар России по вокзалу в Днепре

24 Канал собрал основные моменты из заявлений лидеров Европы.

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Что сказал Макрон об ударе России по Днепру?

Политик назвал недопустимыми систематические российские атаки против мирного населения.

Он отметил, что кремлевский режим продолжает делать ставку исключительно на эскалацию боевых действий и игнорирует любые мирные предложения международного сообщества.

В этом контексте нам нужно стремиться к гораздо большему, чем локальное прекращение огня, о котором договорились на местном уровне в Олешках. Недопустимо, что Россия по-прежнему отвергает все подобные предложения, продолжает делать ставку на эскалацию и наносит удары по гражданскому населению– подчеркнул Эммануэль Макрон.

Французский лидер отдельно отметил необходимость совместных и скоординированных действий всего европейского континента для прекращения агрессии.

Он отметил, что Европа должна "удвоить усилия для достижения справедливого и прочного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров".

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Реакция Эстонии и Латвии

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже заявили, что российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре свидетельствует о нежелании Москвы достичь мира.

Браже назвала российские атаки массовым убийством и государственным терроризмом. Она выразила солидарность с семьями погибших и украинцами и заверила, что Латвия продолжит поддерживать Украину.

Цахкна назвал удары по Днепру и Чернигову ответом России на мирные инициативы. По его словам, Москва согласится на серьезные переговоры только при условии усиления давления.

Мы должны усилить санкции, чтобы еще больше изолировать Россию на международной арене и активизировать нашу поддержку Украины, в частности ее систем противовоздушной обороны– добавил эстонский министр.

Что говорят представители ЕС?

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре. Она подчеркнула, что атака на гражданских свидетельствует о нежелании Москвы достичь мира.

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Это наглядно демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире– подчеркнула дипломатка.

Каллас заявила, что во время саммита ЕС–Канада и встречи глав МИД G20 будет призывать усилить поддержку Украины и добиваться наказания виновных, в частности через Специальный трибунал по преступлению агрессии России и Комиссию по рассмотрению претензий.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также осудил российские атаки на Днепр, Чернигов и Кременчуг. Он заверил, что Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого и прочного мира. Кошта призвал международных партнеров присоединиться к этим усилиям.

Удар по вокзалу в Днепре / ГСЧС

Как отреагировали другие политики и дипломаты?

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также призвала усиливать политическое и экономическое давление на Россию после каждой атаки на украинские города.

Она назвала удары по Днепру, Чернигову, Кременчугу и Запорожью террористическими актами, в результате которых погибли и пострадали десятки людей.

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По словам Матерновой, действия Москвы противоречат ее заявлениям о стремлении к миру. Она подчеркнула, что международное сообщество должно усиливать давление на Россию, поскольку другие аргументы не действуют.

Президент Чехии Петр Павел также осудил российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре и выразил соболезнования семьям погибших, раненым и всем украинцам, страдающим от российских атак.

Украина неоднократно публично подтверждала в этом году, что готова к переговорам о мире. Россия должна наконец продемонстрировать такую же готовность своими действиями. Основой мирных переговоров должна стать защита мирных жителей и возвращение похищенных украинских детей в их семьи. Украинцы имеют нашу поддержку в этом, потому что они заслуживают безопасной жизни в своей стране, так же как и мы– написал Павел.

Посольство Великобритании в Украине выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате удара по вокзалу в Днепре.

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В диппредставительстве подчеркнули, что пока Украина ищет путь к миру, Россия продолжает убивать мирных жителей. Также там напомнили, что накануне Лондон объявил о расширении помощи Украине, в частности для укрепления противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал мировое сообщество к решительным мерам. Он подчеркнул, что США и европейские государства обязаны усилить санкционное давление на агрессора.

Последствия вражеской атаки на станцию

Войска государства-агрессора нанесли удар реактивным дроном непосредственно по железнодорожной платформе станции "Днепр". В зоне попадания находились регулярный пассажирский поезд № 866 "Днепр" – "Запорожье" и пригородная электричка, где ожидали люди.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, еще 14 получили ранения. После удара по вокзалу раздались новые взрывы, которые вызвали перебои с электроснабжением в части города.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подробности обстрела вокзала в Днепре свидетельствуют о том, что в общей сложности противник выпустил четыре реактивных аппарата, три из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.