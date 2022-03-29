Впрочем, мало кто из цивилизованных стран поддержал действия Кремля – с самого начала они выразили поддержку Украине. В частности, сейчас европейские парламентарии опубликовали заявление, в котором ответственность за войну в Украине возложили на РФ.

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Россия ответственна за развязывание войны в Украине

Такое заявление сделали главы комитетов по иностранным делам парламентов Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины.

Европейские парламентарии возлагают на Россию полную ответственность за развязывание войны и уничтожение и страдание миллионов граждан Украины.

Все ответственные за агрессию должны быть привлечены к ответственности международными судами,

– говорится в заявлении.

Кроме того, главы комитетов поддержали европейскую перспективу Украины.

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