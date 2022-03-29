Втім, мало які з цивілізованих країн підтримали дії Кремля – з самого початку вони висловили підтримку Україні. Зокрема, зараз європейські парламентарі опублікували заяву, в якій відповідальність за війну в Україні поклали на РФ.

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Росія відповідальна за розв'язання війни в Україні

Таку заяву зробили голови комітетів у закордонних справах парламентів Болгарії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та України.

Європейські парламентарії покладають на Росії повну відповідальність за розв'язування війни й знищення та страждання мільйонів громадян України.

Усі відповідальні за агресію мають бути притягнуті до відповідальності міжнародними судами,

– йдеться у заяві.

Крім того, глави комітетів підтримали європейську перспективу України.

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