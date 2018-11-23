Европейские потребители переходят на нашу водку

Отечественный бренд "Мороша" укрепил свои позиции в Европе.

Принципиальны в вопросах качества и экологичности европейские потребители все больше предпочитают нашу водку. Об этом свидетельствует стремительный рост продаж продукции эко-бренда "Мороша" на польском рынке алкоголя. Об этом сообщают "Комментарии".

Представители бренда сообщают об увеличении объемов реализации на рекордные 50%.

Успех "Мороша" в странах ЕС производитель объясняет высоким уровнем экологичности продукта, которого удалось достичь благодаря использованию природных компонентов.

"Доверие требовательного европейского потребителя свидетельствует о высоком качестве продукции бренда, – отмечает представитель бренда. "Мороша" – первая и единственная водка, которая производится на минеральной воде высокогорного источника Карпат и отличается высоким уровнем экологичности".